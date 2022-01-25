На какую серьезную проблему со здоровьем указывают бессонница - комментарий врача

На какой серьезную проблему со здоровьем указывают бессонница - комментарий врача/ ua.depositphotos.com

Дон Грант, старший врач международной организации The Independent Pharmacy рассказал, что в ряде случаев проблемы со сном, будь то неспособность быстро засыпать либо, наоборот, слишком долгий сон, являются одним из предвестников гораздо более серьезной проблемы со здоровьем. Об этом сообщает "Медик Форум".

Среди возможных причин такого состояния он назвал повышенный холестерин.

"Зачастую трудности с засыпанием или необычайно продолжительный сон у человека могут указывать на опасное состояние повышенного холестерина, проявляясь как один из ранних признаков проблемы", — заявил Грант.

Он также отдельно отметил – если у человека высокий уровень холестерина, то в его организме могут происходить изменения в функционировании тела (в том числе и в плане сна). Кроме того, медик отметил, что наличие подобных симптомов не обязательно говорит о проблемах с уровнем холестерина, однако посоветовал людям с подобным недугом обратиться за помощью к доктору и сдать анализы.

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Напомним, ранее эксперты рассказали, что хорошей комбинацией продуктов для повышения иммунитета организма является смесь лимона и имбиря.

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