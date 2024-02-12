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На какой руке надо носить браслет: неожиданный ответ просто убьет наповал

Алексей Тесля
12 февраля 2024, 17:55
Что значит носить браслет на левой руке - для чего носят серебряный браслет.
браслет
Можно ли носить браслет на правой руке / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Pexels, Pixabay/sweetlouise

За последнее время различные украшения, в частности - браслеты, вошли в повседневную жизнь. Причем эти украшения носят как мужчины, так и женщины.

При этом смысл каждый вкладывает в это свой, особенный. Кому-то он просто доставляет эстетическое удовольствие, кто-то носит в память о важных событиях, а кому-то интересны различные тайные смыслы и значения.

Однако в вопросе ношения браслетов некоторые стараются придерживаться общеизвестных правил этикета. А они гласят, что золотой или серебряный браслет мужчине следует носить на правой руке. При этом стоит помнить о том, что украшать браслетом левую руку, вместе с часами, не стоит. Это может свидетельствовать о вульгарности.

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Что значит, если человек носит браслет на левой руке

Стоит заметить, что ношение браслета на левой или правой руке имеет свое, особое объяснение.

  • Браслеты на левой руке считаются действенными оберегами и защитой от сглаза (многие верят, что через левую руку уходит положительная энергетика человека и его сила);
  • Браслет на правой руке считается хорошим амулетом для своего хозяина (он дескать может эффективно усиливать положительную энергетику).

Что означает браслет на правой руке у девушек

Нередко ношение браслета на определенной руке может быть своеобразным показателем или статусом. К примеру, считается, что если девушка носит браслет на левой руке, тем самым она подчеркивает свою принадлежность к какой-то организации или объединению.

Кто носит браслеты на левой руке

Культура ношения браслетов берет свое начало еще со времен древности. В частности, известно, что на Древнем Востоке замужние женщины носили браслеты на левой руке, а незамужние дамы одевали браслеты на правую руку.

Однако есть и общепризнанный многовековой этикет, который свидетельствует о том, что мужчины, обычно, одевают браслеты на правую руку. И это имеет свое объяснение, ведь на левой руке общепринято носить наручные часы. Но если вы не носите наручные часы, тогда браслет можно смело одевать и на левую руку.

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