На Галкина напали прямо во время выступления: как ответил артист

Во время выступления известного юмориста и пародиста Максима Галкина в Юрмале, один из зрителей решил совершить провокацию, за что впоследствии поплатился.

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Галкин "послал" зрителя-провокатора / Коллаж: Главред, скриншот с видео, скриншот Instagram

Максим Галкин, осудивший вторжение в Украину, проводил выступление в Юрмале, Латвия. Однако во время концерта один из зрителей набросился на артиста с бранными высказываниями. Пародист решил не смолчать и четко поставил провокатора на место.

В один момент концерт Галкин спустился со сцены, чтобы пообщаться со зрителями.

Он поинтересовался у аудитории: "Нет ли у вас каких-либо проблем?". Один из присутствующих отреагировал на этот вопрос матами и оскорбил знаменитость. Отмечается, что он специально купил для такой затеи за 200 евро билет в первый ряд.

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Кто такой Максим Галкин Максим Александрович Галкин - российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актер, телеведущий.

В феврале 2022 выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с женой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Однако не зря Галкин уже столько лет является "акулой" юмористической индустрии. Пародист не только не растерялся, но начал импровизировать с публикой.

"А, вы специально пришли для этого? Вы приобрели билет на первый ряд? Спасибо! Ваши деньги пойдут в пользу моей семьи, несмотря на ваше мнение. Это же замечательно, слушайте, очень вас благодарю", – сказал пародист.

Но такого ответа недовольному зрителю оказалось мало. Он подошел к сцене с букетом красных гвоздик и начал разбрасывать их, отметив, что делает это якобы "по-хорошему".

"Это не ваш спектакль. Тогда, когда вы будете заслуженным человеком и сможете провести концерт на несколько тысяч человек, только тогда вы сможете выступать. Следуйте за русским кораблем", – резко отреагировал на действия мужа Галкина.

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