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"На фронте будет "мясорубка" с большими жертвами": астролог дал прогноз на первую половину 2023 года

25 декабря 2022, 05:00
По словам астролога, во время прохождения Юпитера по знаку Овна часто случаются различные катаклизмы, катастрофы с огнем и войны.
'На фронте будет 'мясорубка' с большими жертвами': астролог дал прогноз на первую половину 2023 года
Астролог Влад Росс дал прогноз на первую половину 2023 года / УНИАН, kruto.online

В первой половине 2023 года Юпитер будет двигаться по знаку Овна, продолжая свой путь, начатый в 2022 году. Известный астролог Влад Росс в интервью Главреду рассказал, что ждет Украину в первые пять месяцев следующего года.

По словам астролога, во время прохождения Юпитера по знаку Овна часто случаются различные катаклизмы, катастрофы с огнем, войны, усиливается агрессия в обществе.

"До весны война в Украине точно не закончится, поскольку Юпитер будет раздувать огонь войны. Из-за этого враг предпримет новые попытки захватить наши территории, борьба за независимость будет ожесточенной, а на фронте будет "мясорубка" с большими жертвами", - рассказал Росс.

Как отметил астролог, в это время высокопоставленные лица могут лишиться своих постов и уйти в отставку. Особенно это касается России, Беларуси, Ирана – в этих странах все может кардинально измениться и может произойти революция.

"Юпитер в Овне не любит медлить, поэтому первые пять месяцев 2023 года – это время быстрых решений и краткосрочных проектов, на которые раньше не хватало смелости. Когда Юпитер перейдет в Тельца, проекты замедлятся, или что-то начнет их тормозить. Поэтому если у вас есть краткосрочные дела, нужно их успеть сделать в первые пять месяцев года, воспользовавшись моментом, пока Юпитер будет находиться в быстром импульсивном знаке зодиака", - добавил Росс.

Астролог заметил, что с 16 мая 2023 года до 26 мая 2024 года Юпитер будет находиться в знаке Тельца .

"Юпитер в Тельце - это непростое время, как показывает история. В 2023 году Юпитер не дойдет до сочетания с Ураном, который уже давно гостит в Тельце, но будет уверенно к нему подбираться. В этом году как никогда будет важной материальная база и устойчивость. Тема материальных ресурсов станет очень актуальной и важной. В лучшем случае Юпитер в Тельце может принести расширения возможностей заработка и роста влияния в бизнесе, в худшем – продолжение роста инфляции, новые законы, которые будут плохо восприняты массами, слишком большие ожидания, обещания и расходы. Негативное влияние Юпитера в Тельце ощутит на себе Россия, где все вышеперечисленное может произойти сразу после 16 мая", - рассказал Росс.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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