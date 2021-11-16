На Донбассе боевики обстреляли Марьинку: под огонь попал жилой дом

Боевики обстреляли Марьинку на Донбассе / УНИАН

Утром 16 ноября пророссийские боевики обстреляли из минометов населенный пункт Марьинка Донецкой области. Разрушен жилой дом и прилегающая территория, говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС).

В штабе ООС отметили, что 16 ноября обстрел Марьинки велся в период с 07:50 до 08:20. Боевики выпустили по населенному пункту 13 мин калибра 82 мм.

Отмечается, что огонь велся со стороны населенного пункта Трудовское. В результате обстрела разрушен жилой дом и прилегающая территория.

"Расстояние зоны попаданий от фактической линии разграничения сторон составляет около 600 метров, что свидетельствует об умышленном обстреле вооруженными формированиями РФ жилой застройки", - подчеркнули в ООС.

Военные добавили, что интенсивность обстрелов населенных пунктов на Донбассе последнее время выросла. Так, в сентябре боевики 7 раз открывали огонь по домам мирных жителей, в октябре - 9, с начала ноября - 8.

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Применение ВСУ беспилотника Bayraktar на Донбассе

Волонтер Роман Доник 26 октября заявил, что ВСУ применили купленный у Турции бепилотник Bayraktar в ходе военного противостояния на Донбассе. Украинские войска ответили на действия российских незаконных вооруженных формирований "ДНР", обстрелявших позиции ООС в районе Гранитного. Была уничтожена вражеская пушка.

В штабе ООС подтвердили факт применения Bayraktar на Донбассе. Украинские военные объяснили, что российские боевики из гаубиц Д-30 совершили обстрел позиций ВСУ в районе Гранитного. Ранения получили двое украинских военных, один из них погиб. Главнокомандующий Залужный отдал приказ применить Bayraktar.

Франция и Германия объявили о том, что они обеспокоены ситуацией на Донбассе и применением армией Украины БПЛА Bayraktar. Они призвали стороны к деэскалации конфликта и заявили о продолжении работы в нормандском формате.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что беспилотники Bayraktar находятся не только на Донбассе, но и в северных и южных областях Украины. Военные готовы применять БПЛА в любое время суток и при любых условиях.

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