"На днях может случиться серьезная катастрофа": астрологи назвали самый опасный город Украины

Гороскоп для Украины / pixabay

Ситуация в Энергодаре и на Запорожской АЭС очень сложная. Как говорят астрологи, оккупанты будут идти по своему плану и планируют даже "катастрофу".

"Включаются темные силы и есть цели у оккупантов. Карты показывают реальную опасность на Запорожской АЭС", - говорит астролог Яна Эзотеричка.

Идет все по дьяволу и будет очень сложно договорится.

"Может так случиться, что будут разрушения. Утечки, разрушения, ситуация будет постепенно нарастать. Оккупанты будут идти по своему плану", - добавила Эзотеричка.

Повлиять на оккупантов в вопросе Запорожской АЭС смогут западные партнеры.

"Будет какой-то сильный призыв, но сила за нами. Нужно максимально повлиять на данную ситуацию, иначе со дня на день может случиться серьезная катастрофа", - добавила она.

Астролог Ангелина Вакулина также подтвердила, что в Энергодаре сложилась очень и очень тяжелая ситуация. Она предупредила о массовых жертвах.

"Очень плохие карты. То ли оккупация так проигрывается, то ли Запорожская АЭС. Много жертв", - добавила астролог.

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Оккупанты на Запорожской АЭС

Это уже не первый случай, когда оккупанты ставят под угрозу не только свое существования, но и жизни огромного количества людей. 3 марта войска РФ направили в Энергодар колонну бронетехники из 100 единиц. 4 марта они обстреляли Запорожскую АЭС при попытке захватить ее. Тогда на атомной электростанции вспыхнул пожар.

Впоследствии российским военным удалось захватить АЭС. Они разместили на площадке станции свои технику и начали использовать АЭС как военную базу.

14 марта стало известно о том, что оккупанты взорвали боеприпасы вблизи одного из энергоблоков Запорожской АЭС. На станции присутствовали также работники Росатома.

21 июля стало известно о том, что оккупанты разместили военную технику и взрывчатку в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС. Все это находилось рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора, а также близко к главному маслобаку. В этом баке хранится легковоспламеняющееся масло, которое используют для охлаждения паровых турбин.

5 августа, российские оккупанты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Снаряды из РСЗО попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня. Вследствие этого есть риски утечки водорода.

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