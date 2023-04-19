На что нельзя жаловаться: шесть вещей, на которые лучше не пенять

Целенаправленная жалоба очень важна, особенно когда вы защищаете себя на работе или в отношениях.

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Жаловаться не всегда плохо / http://mygazeta.com

Привычка жаловаться — естественная часть человеческого общения. Часто это ответ на проблемы или способ выразить неудовлетворенность. Однако иногда люди могут задаваться вопросом, не слишком ли они жалуются.

Может быть сложно принять решение никогда больше не жаловаться, но установление ограничений может быть полезным. В этой статье рассматриваются некоторые причины, по которым люди жалуются, их влияние на самочувствие и меры по минимизации ежедневных жалоб.

Почему полезно жаловаться

Жаловаться не всегда плохо. При правильном подходе жалобы могут оказать благотворное влияние на ваше самочувствие. Суть в том, что это нужно делать определенным образом и с определенной целью.

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В исследовании, опубликованном в Journal of Social Psychology, исследователи обнаружили, что когда люди жалуются, чтобы добиться определенного результата, они счастливее, чем те, кто жалуется просто ради того, чтобы пожаловаться.

Такие результаты согласуются с другими исследованиями эмоциональных выражений фрустрации. Хотя выражение эмоций иногда рассматривается как способ достижения катарсиса, данные показывают, что во многих случаях это еще больше усугубляет негативные эмоции.

Это справедливо и в онлайн. Публикация отрицательного отзыва или разглагольствования может на мгновение улучшить ваше самочувствие, но исследования показывают, что сосредоточение внимания на этих негативных эмоциях ухудшает настроение. Вместо того, чтобы высвобождать эмоции, он имеет тенденцию усиливать их.

Итак, что вы можете сделать, чтобы жалобы были эффективными и продуктивными? Некоторые стратегии, которые могут помочь:

Защитите себя. Целенаправленная жалоба очень важна, особенно когда вы защищаете себя на работе или в отношениях. Постоянное недовольство в любой ситуации обязательно вызовет еще больший стресс и конфликт, но стратегические жалобы, направленные на поиск практических решений, могут сделать их более полезными.

Используйте жалобы, чтобы получить ясность. Размышление над прошлыми событиями может быть вредным, но иногда ведение дневника или разговор о вещах, которые вас беспокоят, могут помочь вам осмыслить и прояснить свой опыт.

Ограничьте свои жалобы. Сосредоточьтесь на том, чтобы ваше ежедневное общение было преимущественно позитивным. Когда вы жалуетесь, делайте это осознанно и помните, как это может негативно повлиять на ваше настроение.

Избегайте совместных жалоб. Может возникнуть соблазн позволить другим усилить ваши жалобы, но если вы будете тратить много времени на размышления над своими жалобами с другими, это может иметь негативные последствия. Вместо этого постарайтесь ограничить количество времени, которое вы проводите с людьми, которые много жалуются.

На что нельзя жаловаться?

Никогда не жалуйтесь на то, что потеряли любовь всей своей жизни на полпути. Любовь всегда вернется, ища вас.

Никогда не жалуйтесь на еду на тарелке. Есть люди, которым не посчастливилось поесть и один раз. Также требуется много любви, чтобы приготовить еду для кого-то.

Никогда не жалуйтесь на отсутствие денег. Начните экономить, когда-нибудь вы достигните цели.

Никогда не жалуйтесь на то, что ваши родители строгие. Они знают, что делают. Следуя их советам, вы всегда добьетесь успеха.

Никогда не жалуйтесь, когда остаётесь одни, а все ваши друзья на вечеринке. Не у всех есть время на себя.

Никогда не жалуйтесь на жару и жаркую погоду. Мы ответственны за глобальное потепление.

Как понять, что вы слишком много жалуетесь?

Может быть полезно обратить внимание на ваше ежедневное общение — личное, текстовое сообщение или другой способ. Обратите внимание, какая часть содержания ваших разговоров сосредоточена на жалобах или негативе.

Вполне нормально замечать, что часть вашего повседневного общения включает в себя обсуждение обид или жалоб. Но если вы заметили закономерность, что многие ваши слова сосредоточены на негативе, это может быть признаком того, что вам нужно найти способ справиться со своими жалобами.

Некоторые признаки того, что вы слишком много жалуетесь: