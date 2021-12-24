На Черниговщине заведующий хирургическим отделением сбил человека и сбежал

На Черниговщине произошла смертельная авария / Фото ua.depositphotos.com

В селе Куликовка на Черниговщине произошел вопиющий случай - заведующий хирургическим отделением местной больницы накануне, как только смеркалось, сбил человека и оставил без помощи.

Водителя автомобиля полицейским удалось найти оперативно, всего в течение часа, говорится в сюжете ТСН.

На месте остаются части авто и велосипед погибшей женщины.

Как стало известно журналистам, задержать виновника гибели человека удалось благодаря случайному свидетелю, увидевшему, как на обочине мужчина, что-то рассматривает, а затем возвращается в свой автомобиль и уезжает. Свидетель на месте, где останавливалась машина, обнаружил погибшую и сообщил о ситуации.

Полиция застала виновника аварии дома, у него были признаки опьянения, но сдавать анализы отказался. Сейчас он находится в больнице Чернигова, потому что вроде после ДТП ему стало плохо.

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Известно, что врачи и погибшая проживали в одном доме и очевидно были знакомы.

Ранее мы писали о том, что вечером 22 декабря в Днепре произошло ДТП с пострадавшими - автомобиль Subaru протаранил другое транспортное средство и сбил людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу.

Авария произошла на улице Паникахи напротив торгового центра Terra. Водитель Subaru поехал на "красный" свет.

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