На Черниговщине заведующий хирургическим отделением сбил человека и сбежал

Полиция застала виновника аварии дома, у него были признаки опьянения, но сдавать анализы отказался.
В селе Куликовка на Черниговщине произошел вопиющий случай - заведующий хирургическим отделением местной больницы накануне, как только смеркалось, сбил человека и оставил без помощи.
Водителя автомобиля полицейским удалось найти оперативно, всего в течение часа, говорится в сюжете ТСН.
На месте остаются части авто и велосипед погибшей женщины.
Как стало известно журналистам, задержать виновника гибели человека удалось благодаря случайному свидетелю, увидевшему, как на обочине мужчина, что-то рассматривает, а затем возвращается в свой автомобиль и уезжает. Свидетель на месте, где останавливалась машина, обнаружил погибшую и сообщил о ситуации.
Полиция застала виновника аварии дома, у него были признаки опьянения, но сдавать анализы отказался. Сейчас он находится в больнице Чернигова, потому что вроде после ДТП ему стало плохо.
Известно, что врачи и погибшая проживали в одном доме и очевидно были знакомы.
Ранее мы писали о том, что вечером 22 декабря в Днепре произошло ДТП с пострадавшими - автомобиль Subaru протаранил другое транспортное средство и сбил людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу.
Авария произошла на улице Паникахи напротив торгового центра Terra. Водитель Subaru поехал на "красный" свет.
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