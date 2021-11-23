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На берегу Черного моря обнаружили перевернутую лодку с телами рыбаков

23 ноября 2021, 22:20
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Инцидент произошел в акватории Черного моря вблизи острова Березань. Перевернутую алюминиевую лодку обнаружил местный рыбак около 08:53 и позвонил спасателям.

Черное море,Одесса
В Черном море перевернулась лодка / УНИАН

В понедельник, 22 ноября, в Черном море перевернулась лодка с людьми. Вследствие трагедии два человека погибли, а еще один пропал без вести, сообщает пресс-служба ГСЧС в Николаевской области

Инцидент произошел в акватории Черного моря вблизи острова Березань. Перевернутую алюминиевую лодку обнаружил местный рыбак около 08:53 и позвонил спасателям.

Они прибыли на место, где с помощью резиновой лодки AQUASTAR-400 добрались до места трагедии. Там они обнаружили тела двух погибших мужчин - 1949 и 1961 годов рождения. Тела транспортировали на берег.

По словам очевидца, в лодке находились 3 человека. Потому спасатели продолжили поиски третьего мужчины 1967 года рождения - его до сих пор ищут.

Ранее Главред писал о том, что ночью 3 июля в Черном море вблизи Тендеровской косы терпело бедствие украинское рыболовецкое судно. Однако корабли Российской Федерации игнорировали сигнал "SOS", хотя росСМИ отчитались, что корабли пограничной службы РФ выдвинулись на помощь.

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