Мыть или не мыть: какие крупы можно сразу отправлять в кастрюлю и тарелку

Расскажем, какой водой нужно мыть крупы, чтобы получилась божественная каша.

Какие крупы не нужно промывать / pixabay.com

Большинство хозяек знает, что крупу нужно промыть перед тем, как поставить на плиту. Однако существует несколько исключений из правил, о которых нужно знать. Какие крупы не нужно промывать, а какие лучше искупать в воде расскажем далее.

Причин, чтобы мыть крупу много – в первую очередь это желание смыть пыль, которая образуется при фабричной обработке зерен. Именно эта "мука" заставляет слипаться зерна во время варки, а кашу превращает в неприятное и неаппетитное зрелище. Процесс ополаскивания улучшает текстуру и вкусовые качества, помогает убрать твердые включения – шелуху.

Какие крупы надо мыть перед приготовлением

Споры по поводу того, почему надо мыть крупы, ведутся до сих пор. Современные производственные мощности позволяют соблюдать гигиенические требования, но вопрос остается. Твердые зерна нужно мыть. Эта процедура поможет убрать посторонние включения – шелуху, порченные зерна, камушки, пыль и ответить на вопрос, зачем промывать крупы перед варкой.

Опытные хозяйки и повара знают, какую крупу надо мыть, а также, что процесс промывания необходим рису, гречке, гороху, нуту, перловке, чечевице. Их нужно мыть до тех пор, пока вода из мутной не превратиться в прозрачную. Этот процесс позволяет избавиться от крупяной пыли и мучнистости, а значит сделать кашу рассыпчатой. Также перед приготовлением горох и фасоль, рис и перловку нужно замочить на несколько часов. Купать рис и пшено лучше в холодной воде, а гречку, пшеничную и перловку – в теплой. Это позволит избавиться от привкуса горечи.

Какие крупы не моют перед готовкой и почему

Если твердые крупы нужно мыть, то какие крупы нельзя промывать? Процедура лишена смысла для манки, овсяной крупы, кус-кус, булгура и других круп, которые быстро впитывают влагу и разбухают. Большинство из перечисленных продуктов уже прошли обработку и готовы к использованию, а также способом их приготовления является стакан кипятка.

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