"Мы не страна 2014 года": в МИД Украины резко высказались о возможном нападении РФ

Джапарова высказалась о возможной агрессии РФ

Украина полностью доверяет США как надежному партнеру во время переговоров России и США в Женеве. Страна готова ответить на возможную агрессию России всеми возможными способами, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в Twitter.

"США - наш стратегический партнер. Мы верим в американскую систему и институты в отношении позиции Украины", - заявила Джапарова.

При этом она добавила, что дипломаты предупредили европейских и американских партнеров, что безопасность Украины не может обсуждаться без Украины.

"Мы должны очень четко сказать России, чего ей следует ожидать, если она снова нападет на Украину: дипломатического, экономического ответа и ответа в сфере безопасности. Главная идея российской политики - сохранить контроль над бывшими советскими республиками. Но холодная война закончилась", - добавила Джапарова.

Говоря о возможном нападении России на Украину, заместитель главы МИД Украины заявила, что украинская армия сильно изменилась, а Украина уже не та страна, что была в 2014 году.

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"Мы не страна 2014 года. Украинская армия кардинально изменилась. Речь идет не только о военном ответе, но и об уверенности. Если произойдет нападение, мы ответим четко, всеми возможными способами", - заявила Джапарова.

Переговоры Запада и России по безопасности

Российский МИД 17 декабря обнародовал два документа – проект договора США и РФ по безопасности и проект соглашения о мерах обеспечения безопасности Штатов, России и НАТО.

В Москве настаивают на том, чтобы Вашингтон гарантировал невступление Украины в НАТО и нерасширение Североатлантического альянса на восток.

В Вашингтоне заявили, что не будут договариваться с Россией по вопросам безопасности без участия Евросоюза и стран-союзников. При этом американцы не видят возможности для компромисса в вопросе ограничения для стран на ведение своей суверенной политики.

В НАТО говорили, что переговоры по безопасности с РФ нужно проводить при участии европейских союзников, в числе которых Украина.

Переговоры по безопасности США и России проходят 10 января в Женеве. Через два дня, 12 января, должен состояться Совет НАТО-Россия. 13 января ожидаются консультации по линии ОБСЕ.

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