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"Мы не пристанем на то, что Россия захватит Украину" - генсек НАТО

24 февраля 2022, 14:27

Агрессию против Украины осудили все страны-участники.

Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг / Reuters

Страны члены Североатлантического альянса объединились в поддержке Украины против российской агрессии.

Об этом заявил секретарь НАТО Йенс Столтенберг на срочной пресс-конференции в четверг, 24 февраля.

Генсек НАТО отметил, что Россия заплатит большую цену за вторжение на территорию Украины. Страны Европейского союза и США предпринимают ряд жестких мер и санкций, чтобы остановить страну-агрессора.

"НАТО поддерживает Украину, мы подчеркиваем, что Российская Федерация заплатит высокую цену за вторжение в Украину. И ЕС и США накладывают серьезные санкции и мы будем следовать этому пути. Все члены НАТО поддерживали Украину. Я должен признать, что мы все должны стать сейчас против российского вторжения. Мы хотим, чтобы вы услышали, что никогда мы не пристанем на то, что Россия захватит Украину", - отметил Столтенберг.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

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Президент США Джо Байден заявил, что Владимир Путин напал на Украину, и РФ несет всю ответственность за смерти.

Также мы писали, что утром, 24 февраля в результате нападения России погибли 12 человек – военные и гражданские.

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