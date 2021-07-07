Слава Моргенштерна не будет долгой: астролог Влад Росс предрек страшную судьбу рэперу

Астролог проанализировал гороскоп Моргенштерна и сделал страшное предсказание / instagram.com/morgen_shtern

Колоссальная популярность и востребованность российского рэп-исполнителя Моргенштерна, который не так давно подал в суд на СБУ, не продлится долго, он будет "на коне" год-два. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс, составивший гороскоп артиста.

Нынешний успех рэп-исполнителя, по словам астролога, объясняется тем, что сейчас Юпитер – планета счастья, славы и популярности – проходит по Солнцу в гороскопе артиста, но вскоре вернется на место, к Рыбам.

"Моргенштерн родился под знаком Водолея, но на границе с Рыбами. Как у Водолея у него сильный Уран, именно это и обуславливает то, что этот человек восстает против общественного мнения и общепринятых норм. В свое время был Цой, сегодня – Моргенштерн", – пояснил Влад Росс.

Астролог отметил, что имя Моргенштерн, а точнее часть его – "морг", многое говорит об этом человеке.

"Луна в гороскопе Моргенштерна находится в Скорпионе в разрушительном положении, и это при том, что Скорпион и так является знаком смерти. Вся его музыка оказывает разрушительное воздействие на умы. Как есть музыка божественная и гармоничная, например, музыка Моцарта или Бетховена, так есть и музыка дьявола, или "музыка из морга", то есть Моргенштерна. Мне все про него ясно: он – служитель сатаны и ада", – говорит Росс.

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Кроме того, астролог утверждает, что гороскоп рэпера указывает на то, что его ждут судебные тяжбы и следствия.

"Его ждут суды и в России, и в Украине. Да и не секрет, что он собрался судиться с СБУ, чтобы ему разрешили въехать в Украину. Причем его решение судиться с украинской Службой безопасности обусловлено не тем, что он так стремится в Украину и ему так важен здешний рынок – для него это просто хайп, пиар и возможность идти против системы", – считает Влад Росс.

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Впрочем, астролог уверен, что слава Моргенштерна не будет долгой. По его словам, уже через год-два, когда Юпитер выйдет из Водолея, об артисте будут говорить меньше.

"Не могу сказать, что Моргенштерна забудут, но популярность его явно спадет через два года", – уточнил Росс.

Кроме того, астролог подчеркнул, что Моргенштерн – "человек с разрушительной программой". Более того, по его мнению, гороскоп рэпера указывает на то, что ему грозит самоубийство, самоликвидация.

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"На творчество Моргенштерна "клюют" люди со сломленным психическим состоянием, а таких – половина в нашем обществе. Только такие способны оценить этот "рэп из морга", дьявольскую музыку, от которой лично меня сворачивает в минус. Отрицательно заряженная и разрушительная музыка. А его три шестерки на лбу (татуировка, – Ред.)… Да он – конкретный сатанист! Похоже, он покончит жизнь самоубийством и сможет пополнить Клуб 27", – резюмировал Влад Росс.

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