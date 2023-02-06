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Мужская одежда в женском гардеробе: что можно взять без зазрения совести для стильного образа

6 февраля 2023, 16:28
Расскажем, на какие полки заглянуть в магазине мужской одежды и обуви, чтобы быть яркой и оригинальной.
Что можно взять женщине из мужского гардероба
Что можно взять женщине из мужского гардероба / ua.depositphotos.com

Последние десятилетия женский гардероб активно пополнялся вещами из мужского. Яркий тому пример брючные костюмы, джинсы, рубашки и многое другое. Современный тренд "Унисекс" завоевывает все больше популярности. Поэтому все больше женщин задаются вопросом, что можно взять из мужского гардероба, чтобы выглядеть стильно и привлекательно. Таких вещей очень много и нужно знать, на что обратить внимание, заходя в отдел с мужской одеждой.

Что нужно купить в мужском отделе: одежда

Мужская рубашка давно стала одним из тех предметов, которые женщины нашли на полках мужских отделов. Если нужна самая правильная рубашка, то именно тут ее можно найти. Такая мужская одежда ставшая женской имеет правильный прямой крой, нужный объем, актуальный фасон. Играя с верхними пуговицами можно придать женственности образу, а можно подчеркнуть строгость.

Также прекрасная половина человечества позаимствовала с полок мужских магазинов кардиганы. Эта деталь отличается от того, что предлагается производителями одежды женщинам по качеству и крою. Мужские модели имеют плотную вязку, минимум пуговиц и других деталей и приглушенные оттенки. При выборе кардигана лучше взять модель на размер меньше, чтобы он идеально сел.

Футболки – это еще один предмет мужского гардероба, который перекочевал женщинам. Тут тоже есть, где разгуляться фантазии. Футболки с V-образным вырезом можно брать без оглядки. Они открывают безграничные возможности для создания образов. Их можно смело заправить в брюки или юбку, закатить рукава, завязать оригинальный узел на талии.

Что взять из мужского гардероба: брюки и джинсы

Еще одним популярным элементом являются брюки и джинсы. В магазинах представлены сдержанные модели, не имеющие большого количества декоративных деталей, выточек, стрелок. В такой одежде любая женщина почувствует себя свободно и гармонично. Задаваясь вопросом, можно ли женщине носить мужские джинсы, обращайте внимание на крой. Все брюки и джинсы нужно мерить и внимательно следить за тем, чтобы не выпирала ширинка, длина подходила. К мужским брюкам обязательно нужен ремень. В случае с джинсами можно подвернуть штанины, если они окажутся слишком длинными.

  • Что можно взять из мужского гардероба
    Что можно взять из мужского гардероба
  • Что можно взять из мужского гардероба
    Что можно взять из мужского гардероба
  • Что можно взять из мужского гардероба
    Что можно взять из мужского гардероба
  • Что можно взять из мужского гардероба
    Что можно взять из мужского гардероба
  • Что можно взять из мужского гардероба
    Что можно взять из мужского гардероба
  • Что можно взять из мужского гардероба
    Что можно взять из мужского гардероба

Что взять из мужского гардероба: верхняя одежда и обувь

Мода на вещи большого размера сделала мега популярными мужские куртки, худи, толстовки. Одной из таких вещей стала куртка-бомбер. Она имеет покатые плечи и одновременно у такой куртки нет четкой привязки к фигуре. Благодаря этому вопрос, можно ли женщине носить мужскую куртку, становится неактуальным. Если в магазине появилась именно та модель, о которой вы всегда мечтали, значит ее нужно покупать. Подкатив рукава и расстегнув верхнюю часть застежки можно показать всем, как из мужской куртки сделать женскую и выглядеть стильно.

Мужской отдел магазинов – это еще и обувь. Многие коллекции обуви выпускаются, начиная с подросткового 36 размера, поэтому миниатюрная женщина может подобрать себе стильные кроссовки или ботинки. Разнообразие расцветок также существенно расширяет возможности модниц.

Кроме того, в мужском отделе можно подобрать аксессуары, шапки и даже ароматы. Все эти детали выгодно дополнят образ и подчеркнут стиль.

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