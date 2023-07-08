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Мужчина засыпает с мылом под простынью и рассказал, для чего он это делает

Елизавета Бельмас
8 июля 2023, 14:21 обновлено 8 июля, 14:31
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Главред расскажет способ борьбы с синдромом беспокойных ног.
Почему возникает синдром беспокойных ног
Почему возникает синдром беспокойных ног / коллаж: Главред, фото: pexels

Многие люди имеют проблемы с засыпанием ночью. Иногда это происходит из-за того, что вы просто не можете найти удобную позу для сна или, возможно, из-за того, что у вас беспокойные ноги, из-за которых вы не можете заснуть.

У большинства из нас беспокойные ноги во время сна случаются лишь изредка, но некоторые люди на самом деле страдают от так называемого синдрома беспокойных ног.

Почему возникает синдром беспокойных ног

Синдром беспокойных ног — это расстройство, которое заставляет вас двигаться во время сна . Беспокойство в ногах сочетается с покалыванием в ногах, а также чувством жжения, зудом в ногах, судорогами в ногах и сильным желанием двигаться. Это не совсем боль, но данное явление очень раздражает и расстраивает, а также может привести к бессоннице. На сайте Tips and Tricks рассказали об опыте мужчины, который нашел способ борьбы с синдромом.

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Чем можно снять синдром беспокойных ног

Сначала это может показаться странным, но это работает, и это самое главное. Синдром беспокойных ног вызван закислением ваших мышц, и чтобы исправить это, вам нужно противодействовать кислоте. Одной из вещей, которые могут сделать это, является мыло, которое очень подходит для этой задачи. Хитрость заключается в том, чтобы положить кусок мыла рядом с вашими ногами под простынь. Вы заметите, что чувство беспокойства исчезнет из ваших ног. Старайтесь делать это каждый день, если хотите установить долгосрочный эффект. Эффект будет заметен уже через время.

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