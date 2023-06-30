Мужчина регулярно сжигает молотый кофе и показывает, как ему это помогает

Главред расскажет, какой запах не переносят комары.

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Как избавиться от комаров с помощью кофе / коллаж: Главред, фото: скриншот

Летом многие задумываются над тем, как избавиться от комаров, чтобы насекомые не приносили дискомфорт и боль.

Их присутствие в помещении может вызывать раздражение, а их укусы могут вызвать у вас зуд в течение нескольких дней. К счастью, у нас есть практичное решение, которое поможет вам избавиться от этих надоедливых насекомых в кратчайшие сроки. Мы расскажем, какой запах не переносят комары.

Как избавиться от комаров с помощью кофе - опыт мужчины

Традиционные средства от комаров, такие как спреи и лосьоны, приносят временное облегчение, но часто имеют сильный запах и химические вещества. Электрические средства от комаров могут быть эффективными, но также шумными и неудобными в использовании. Пришло время найти лучшее решение, которое облегчит борьбу с комарами. С помощью простого трюка на примере опыта мужчины вы сможете попрощаться с этими нежелательными злоумышленниками за считанные минуты.

Вам понадобится:

тарелка

молотый кофе

бумажное полотенце

Возьмите старую тарелку или миску. Насыпьте на нее кофе, затем положите по бокам несколько кусочков бумажного полотенца. Поместите тарелку в безопасное место, а затем подожгите кусочки бумажного полотенца. Комары очень не любят запах горящего молотого кофе и исчезают.

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Смотрите видео, в котором мужчина показал, как избавиться от комаров:

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