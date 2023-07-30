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Мужчина показал, как правильно выбрать крышки для консервации, чтобы не вздулась

Елизавета Бельмас
30 июля 2023, 12:59 обновлено 30 июля, 13:08
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Главред расскажет, на что нужно обратить внимание во время выбора крышки для консервации, чтобы она не вздулась и не взорвалась.
как правильно выбрать крышки для консервации
Как правильно выбрать крышки для консервации / коллаж: Главред, фото: скриншот

Лето - разгар сезона консервации, ведь никогда не бывает так много фруктов и овощей, как летом. Мы расскажем, какие крышки для закатки самые лучшие и по каким признакам их выбирать.

Как правильно выбрать крышки для консервации - разница есть

Крышка на банке играет одну из самых важных ролей в консервировании. Всё дело в том, что от нее зависит, как поведет себя консервация во время ожидания своего момента употребления.

Многие знают, что иногда крышки вздуваются, а банка и вовсе может разорваться, однако этого можно избежать, если отдать предпочтение правильной таре.

видео дня

Мужчина в сети ТикТок рассказал, какие крышки для консервирования подходят лучше всего. Согласно его словам, необходимо запомнить две вещи. Различить крышки можно по внешнему виду, они бывают изнутри золотистыми и серебристыми. Золотистые - лакированные, они используются для варенья. Серебристая - эмалированная, она не дает возможности соли и уксусу влиять на себя и разъедать поверхность.

То есть, если использовать крышку для варенья для других продуктов - она, скорее всего, вздуется.

Смотрите видео о том, как правильно выбрать крышку для консервации:

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