Мужчина показал, как правильно выбрать крышки для консервации, чтобы не вздулась

Лето - разгар сезона консервации, ведь никогда не бывает так много фруктов и овощей, как летом. Мы расскажем, какие крышки для закатки самые лучшие и по каким признакам их выбирать.
Как правильно выбрать крышки для консервации - разница есть
Крышка на банке играет одну из самых важных ролей в консервировании. Всё дело в том, что от нее зависит, как поведет себя консервация во время ожидания своего момента употребления.
Многие знают, что иногда крышки вздуваются, а банка и вовсе может разорваться, однако этого можно избежать, если отдать предпочтение правильной таре.
Мужчина в сети ТикТок рассказал, какие крышки для консервирования подходят лучше всего. Согласно его словам, необходимо запомнить две вещи. Различить крышки можно по внешнему виду, они бывают изнутри золотистыми и серебристыми. Золотистые - лакированные, они используются для варенья. Серебристая - эмалированная, она не дает возможности соли и уксусу влиять на себя и разъедать поверхность.
То есть, если использовать крышку для варенья для других продуктов - она, скорее всего, вздуется.
Смотрите видео о том, как правильно выбрать крышку для консервации:
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