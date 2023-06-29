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Мука для панировки не нужна: как приготовить сочную и не разваливающуюся рыбу

Сергей Кущ
29 июня 2023, 10:09 обновлено 29 июня, 10:16
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Не бойтесь экспериментировать и приготовить рыбу без муки.
Как пожарить рыбу без муки
Как пожарить рыбу без муки / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

В приготовлении рыбы, особенно при жарке, многие любители кулинарии привыкли использовать муку для панировки. Но что делать, если на кухне нет этого неотъемлемого компонента? Не беда!

Мы подготовили для вас удивительный способ приготовления рыбы без использования муки, который позволит вам насладиться вкусом сочной и красиво поджаренной рыбы.

Для чего мука при жарке рыбы?

Она используется для панировки, что придает рыбе хрустящую текстуру и красивый внешний вид. Однако, если вы хотите избежать использования муки, можно придать рыбе аппетитный вид, используя другие ингредиенты.

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Например, вы можете приготовить смесь из тертого сыра, сухих трав и специй, и обвалять в ней кусочки рыбы перед жаркой. Это придаст блюду неповторимый аромат и золотистую корочку.

Можно ли жарить рыбу без панировки?

Конечно, можно! Если вы предпочитаете более легкий вариант, без панировки, просто обжарьте кусочки рыбы на среднем огне с небольшим количеством растительного масла. При этом важно аккуратно переворачивать рыбу, чтобы она равномерно прожарилась с обеих сторон.

Как сделать так, чтобы рыба при жарке не разваливалась?

Этот вопрос волнует многих людей. Ответ прост: вместо муки можно использовать яйцо. Хорошо взбейте яйца в миске и обмакните в них кусочки рыбы. Затем аккуратно обжарьте рыбу на сковороде с небольшим количеством растительного масла до золотистой корочки. Такой метод приготовления позволяет создать защитный слой, который сохранит целостность рыбы.

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