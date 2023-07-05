Мудрые хозяйки всегда добавляют соду в гороховый суп: зачем они так делают

Добавление соды в гороховый суп имеет несколько полезных эффектов.

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Зачем в гороховый суп добавляют соду / Коллаж Главред, фото: скриншот, YouTube

Гороховый суп — это популярное блюдо, которое завоевало признание своим богатым вкусом и питательными свойствами. Интересно, что в некоторых рецептах этого супа рекомендуется добавить соду. Зачем это нужно и какое значение имеет сода в гороховом супе?

В чем секрет?

Добавление соды в гороховый суп имеет несколько полезных эффектов. Во-первых, сода помогает ускорить процесс приготовления гороха. Она помогает размягчить структуру гороха и ускоряет его варку, что сокращает время приготовления супа.

Во-вторых, сода способствует сохранению яркого зеленого цвета гороха после варки. Она помогает сохранить цветовые пигменты и предотвращает потерю насыщенности зеленого оттенка.

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Кроме того, сода способствует улучшению усвояемости питательных веществ, содержащихся в горохе. Она помогает разлагать сложные углеводы, содержащиеся в горохе, и делает их более доступными для организма.

Как это работает?

Через 10-15 минут после закипания гороха в кастрюлю добавьте щепотку соды (на 2 литра жидкости половину чайной ложки). Будьте внимательны, большее количество соды может испортить вкус супа.

Однако стоит отметить, что добавление соды в гороховый суп является опциональным и зависит от предпочтений каждого повара. Некоторые люди предпочитают варить горох без добавления соды, чтобы сохранить его естественный вкус и текстуру.

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