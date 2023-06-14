Мучениям пришел конец: как отмыть стеклянные крышки с железным ободком

Старайтесь удалять остатки жира как можно быстрее, чтобы они не накапливались и не становились более стойкими.

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Как отмыть стеклянные крышки с железным ободком / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Регулярная очистка стеклянных крышек после каждого использования кастрюль и сковородок может значительно упростить процесс удаления жира, но если вы все же запустили процесс, то некоторые хитрости помогут вам избавиться от неприятного налета на крышке.

Начнем из простого

Первый шаг в борьбе с жиром на стеклянных крышках - удаление его остатков. Для этого можно воспользоваться несколькими доступными средствами. Одним из эффективных способов является использование обычного моющего средства для посуды.

Нанесите небольшое количество моющего средства на губку или мягкую тряпку и аккуратно протрите всю поверхность стекла и ободка. Рекомендуется использовать теплую воду для лучшего результата.

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Переходим к "тяжелой артиллерии"

Если жир на крышке оказался очень стойким, можно применить сильнее действующие средства. В этом случае хорошо себя зарекомендовали средства на основе уксуса или лимонного сока.

Смешайте небольшое количество уксуса или лимонного сока с водой и нанесите на загрязненные участки. Оставьте на несколько минут, затем аккуратно протрите мягкой тряпкой или губкой.

Паста из соды

Еще одним действенным методом является использование пищевой соды. Смешайте небольшое количество соды с небольшим количеством воды до получения пасты.

Нанесите пасту на стеклянную крышку и ободок, затем аккуратно протрите их мягкой тряпкой. Пищевая сода обладает абразивными свойствами, что поможет удалить даже самые стойкие пятна жира.

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