Мучают страшные сны: 5 способов, как избавиться от ночных кошмаров

Главред расскажет, почему снятся кошмары и как можно вернуть себе хороший сон.

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Как избавиться от ночных кошмаров / коллаж: Главред, фото: pexels

Ночные кошмары хотя бы раз в жизни встречаются у каждого, однако есть люди, которые страдают от этого явления регулярно и, следственно, теряют сон. Мы расскажем, почему снятся кошмары по психосоматике и что можно сделать, чтобы избавиться от них.

Почему снятся кошмары - несколько причин

У страшных снов может быть множество причин. Однако наиболее частая из них связана со стрессом. Повышенная тревога во время бодрствования превращается в ночные кошмары. Также во время сна психика может отрабатывать ту информацию, которую человек получил за день, чтобы скорее избавиться от тревоги. Если события в течение дня не радуют и не являются спокойными, а также человек не прожил их в полной мере - сон также может быть неспокойным и преподнесет то всё в форме образов. Помимо прочего, ночные кошмары могут быть вызваны внешними признаками, как например - отсутствие достаточного количества воздуха. А вот как избавиться от ночных кошмаров - расскажем дальше.

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Что делать если снятся кошмары

Перед тем, как обращаться к специалисту, стоит попробовать избавиться от проблемы самостоятельно. Попробуйте исключить потребление пищи перед сном и включить недолгие прогулки для насыщения кислорода. Также стоит проветривать комнату перед сном и стараться ограничить поступление новой информации из таких источников, как телефон, компьютер или телевизор.

Очень важно не спать в душном пространстве и выбирать правильную позу для сна. Например, когда человек спит на спине, у него расслабляются мышцы языка и глотки, что, в свою очередь, может провоцировать появление страшных снов.

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