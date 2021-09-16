Можно заболеть в любом возрасте: в Минздраве назвали симптомы очень агрессивного рака

Если возникают такие симптомы, нужно обратиться к своему лечащему врачу.
В Министерстве здравоохранения Украины назвали главные симптомы агрессивного рака, которым можно заболеть в любом возрасте.
Как рассказали рассказали сотрудники Национальной службы здоровья Украины, речь идет о лимфоме - злокачественном опухолевом заболевании лимфатической системы.
Первичные симптомы заболевания лимфомы
- безболезненное увеличение лимфоузлов,
- ночная потливость,
- резкая потеря массы тела,
- повышение температуры тела,
- утомляемость,
- кашель.
Если возникают такие симптомы, необходимо, прежде всего, обратиться к своему лечащему врачу, который вас отсмотрит и назначит необходимые анализы.
Это бесплатно для любого человека, который подписал декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром.
Диагностические исследования для пациентов с подозрением на онкозаболевания, а также для пациентов в ремиссии, оплачиваются амбулаторным пакетом.
Медики рассказали, что в оплату этого пакета заложены средства на необходимый объем медицинских услуг, в которых нуждается пациент.
Как ранее сообщал Главред, врачи узнали об опасном недостатке в организме из-за чего рак диагностируется у 81% пациентов.