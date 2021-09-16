Можно заболеть в любом возрасте: в Минздраве назвали симптомы очень агрессивного рака

Названы симптомы лимфомы / ua.depositphotos.com

В Министерстве здравоохранения Украины назвали главные симптомы агрессивного рака, которым можно заболеть в любом возрасте.

Как рассказали рассказали сотрудники Национальной службы здоровья Украины, речь идет о лимфоме - злокачественном опухолевом заболевании лимфатической системы.

Первичные симптомы заболевания лимфомы

безболезненное увеличение лимфоузлов,

ночная потливость,

резкая потеря массы тела,

повышение температуры тела,

утомляемость,

кашель.

Если возникают такие симптомы, необходимо, прежде всего, обратиться к своему лечащему врачу, который вас отсмотрит и назначит необходимые анализы.

Это бесплатно для любого человека, который подписал декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром.

Диагностические исследования для пациентов с подозрением на онкозаболевания, а также для пациентов в ремиссии, оплачиваются амбулаторным пакетом.

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Медики рассказали, что в оплату этого пакета заложены средства на необходимый объем медицинских услуг, в которых нуждается пациент.

Как ранее сообщал Главред, врачи узнали об опасном недостатке в организме из-за чего рак диагностируется у 81% пациентов.