Можно привлечь неприятности одним движением: приметы на 5 января, которые никогда не нарушали

Как привлечь удачу 5 января и почему нельзя одевать грязную одежду.

Что нельзя делать 5 января / goodfon.ru

5 января церковь почитает память святого Феодула. В народе этот день называли Федулов день. Федула считают повелителем ветра, а также защитником от нечистой силы и болезней животных.

В этот день особое внимание уделяли домашнему скоту и животным.

Сегодня принято было покупать животным что-то новое. Важно искупать своих кошек или собак, а также покормите домашний скот больше, чем обычно. В Федулов день можно привлечь удачу.

В доме каждая хозяйка проводила уборку. Перед Рождество стоило все углы убрать, пыль вытереть и помыть зеркала.

Если встречать Рождество в грязном доме, то привлечете в жилище проблемы.

Обязательно в этот день выстирайте всю одежду. Считается, что грязная одежда может привлечь тяжёлые болезни.

Что нельзя делать 5 января

Нельзя 5 января подшиваться брюки или юбки. Может укоротить жизнь.

Нельзя 5 января брать острые предметы в руки, например, ножи, ножницы. Кто порежется 5 января, тот будет долго залечивать раны.

Нельзя 5 января никому рассказать о своих идеях, целях и мечтах.

Нельзя 5 января ругаться. Может привлечь недуг и большие проблемы со здоровьем.

Приметы на 5 января

Если 5 января дует сильный ветер и идёт снег, то июль будет холодным.

Если лошадь храпит, то ждать снежную бурю.

Если кошки прячутся в тепло, то будет скоро мороз.

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