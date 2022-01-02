Можно привлечь беду и опасность: какие вещи нельзя выбрасывать из дома

Что нельзя выбрасывать из дома / pixabay

В каждом доме есть своя аура и энергетика, которую хозяева создают сами. Чтобы не нарушить позитив и удачу в доме, нельзя выбрасывать определенные вещи.

Эксперты говорят, что эти вещи способны нести радость и достаток в дом, но если от них избавится, можно привлечь беду.

Женщинам нельзя выбрасывать свадебную фату из дома. Кроме того, ее нельзя никому отдавать и даже трогать. Это очень мощный семейный оберег, который сохраняет в доме удачу. Избавиться от фаты можно только в одном случаи, если вы разводитесь или после смерти супругов.

Иконы являются символом добра, и святые оберегают ваш дом. Такие вещи передаются из поколения в поколение, но отдавать их просто так нельзя. Также нельзя выбрасывать иконы или крестики. А вот если вы собрались выбросить иконы, то не ждите ничего хорошего от такого действия. Специалисты говорят, что вас настигнет печаль и беда.

Если вы нашли икону или крестик, то такие вещи нужно отдать в церковь.

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Запрещено выбрасывать часы из дома. Таким образом вы выбрасываете свое счастливое время. Часы, которые вы выбросили в мусор, принесут ссоры в дом и разочарования.

Эксперты отмечают, что старые фотографии также нельзя выбрасывать. Это сильнейшие воспоминания и от них идет аура человека. Выбросив на помойку фотокарточки, вы разрушаете энергию человека, которая может принести ему неприятности.

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