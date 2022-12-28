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Можно оказаться на операционном столе: кому категорически нельзя есть хурму

28 декабря 2022, 13:29
Сезон хурмы в разгаре. И как бы не хотелось насладиться сладким вкусом оранжевой ягоды, кушать ее можно не всем.
Хурма
Хурма - в чем польза и вред ягоды / Фото pixabay.com

Хурма - невероятно вкусная ягода. Сейчас сезон хурмы в самом разгаре, и рука так и тянется купить ярко оранжевый плод. Несмотря на то, что хурма очень полезна для организма, кушать ее можно не всем даже изредка, наоборот лучше вовсе исключить ее из рациона.

Какие болезни лечит хурма

Ягода - просто кладезь полезных веществ, она содержит витамины А, С и В, а также микроэлементы: йод, железо, кальций, калий, фосфор, марганец, магний.

Хурма полезна для профилактики авитаминоза, железодефицитной анемии, заболеваний щитовидной железы.

Оранжевая ягода помогает укрепить зрение, а еще является отличным источником мощных антиоксидантов, может принести пользу здоровью сердца и уменьшить воспаление.

Также хурма увеличивает работоспособность и успокаивает нервы — это обеспечивают витамины группы В и магний. Благодаря пектину ягода поддерживает пищеварение.

Хурму стоит есть людям с болезнями сердечно-сосудистой системы. Кроме того, благодаря низкому содержанию кислот, хурма не навредит людям с язвенной болезнью и расстройствами желудочно-кишечного тракта.

Кому нельзя есть хурму - главное противопоказание

Хурма содержит большое количество сахаров природного происхождения и углеводов, которые не насыщают организм на долгое время. Ее не рекомендуется есть людям с сахарным диабетом, панкреатитом в стадии обострения, а также тем, у кого есть проблемы с поджелудочной железой.

Стоит исключить ее и людям после операции на брюшной полости.

Неспелая хурма противопоказана людям, которые часто сталкиваются с запорами или болеют геморроем. Дело в том, что если спелая хурма улучшает моторику желудочно-кишечного тракта, так как содержит пектин и клетчатку, незрелый плод дает обратный эффект. Он содержит большое количество дубильных веществ и действует как клей, переваривая вместе частицы пищи.

Хурма также противопоказана при болезнях почек и мочевого пузыря в острой стадии. Она способствует частому мочеиспусканию, что создаст дополнительную нагрузку на организм.

Что произойдёт с организмом, если есть хурму каждый день

Хурму лучше употреблять с полезными жирами, например орехами.

Эксперты говорят, что хурму можно есть два-три раза в неделю и непременно в свежем виде.

Если есть ее слишком много (к примеру, по килограмму за раз) и натощак, то можно получить непроходимость кишечника и оказаться на операционном столе.

Кстати, косточку из хурмы лучше не выбрасывать - из нее можно вырастить дерево и даже получить урожай.

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здоровье хурма
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