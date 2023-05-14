Можно не удалять: что делать со старым пнем на участке

Старый пень на вашем участке может стать не только проблемой, но и потенциальным источником для создания полезных вещей и элементов ландшафтного дизайна

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Что делать со старым пнем на участке / Коллаж Главред, фото: piaxabay.com

Если на вашем участке есть старый пень, который мешает вам заниматься садоводством или ландшафтным дизайном, то не стоит его просто выбрасывать.

Мы расскажем, как можно избавиться от старого пня и создать из него полезные вещи для вашего дома и сада.

Использование химических растворов для удаления пня

Один из самых простых способов избавления от старого пня - использование специальных химических растворов. Эти растворы позволяют разложить древесину, что облегчает ее удаление. Однако, этот метод может быть дорогим и времязатратным, а также может быть вредным для окружающей среды.

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Ручное удаление

Если вы хотите избавиться от старого пня без использования химических растворов, вы можете удалить его вручную. Для этого вам нужно использовать топор или пилу, чтобы разрезать ствол пня и удалить его корни. Этот метод может быть трудоемким, но он наиболее экологически чистый и бесплатный.

Создание цветочной клумбы на месте старого пня

Если вы не хотите удалять старый пень с вашего участка, то можете использовать его в качестве элемента ландшафтного дизайна. Один из самых простых способов использования старого пня - создание цветочной клумбы на его месте. Для этого вы можете разбить землю вокруг пня и посадить цветы или другие растения.

Создание декоративного стола или стула из старого пня

Если у вас есть навыки ремонта и хотите создать что-то уникальное для вашего дома, то старый пень может стать отличным материалом для создания декоративного стола или стула. Для этого вам нужно будет вырезать ствол пня, обработать его и добавить необходимые детали для создания удобного и красивого мебельного предмета.

Использование старого пня для создания игровой зоны для детей

Вы можете создать деревянную площадку на вершине пня, чтобы дети могли карабкаться на нее и играть в игры. Этот метод также может быть полезен для укрепления физической активности детей и развития их моторных навыков.

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