УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Можно лишиться счастья и удачи: почему выносить мусор на ночь плохая примета

31 июля 2022, 01:52

Наши предки верили, что эту примету нарушать нельзя ни в коем случае.

Мусор
Мусор / скриншот

Народная примета гласит, что выносить мусор после заката солнца нельзя. Согласно поверью, такой поступок грозит серьезными неприятностями.

Главред разбирался, почему наши предки относились к этому вопросу так категорически.

В чем суть запрета?

Запрет на вынос мусора в темное время суток возник еще во времена язычества, когда предки верили во множество богов и темные силы. Тогда и начали считать, что если человек выносит мусор из дома в темное время, когда уже господствуют черные силы, это может обернуться для него чем-то нехорошим.

Что будет, если вынести мусор из дома вечером?

Считается, что вместе с мусором хозяин выносит и часть жизненной энергии, воспользовавшись которой бесы могли накликать на семью проблемы со здоровьем и благополучием, считали наши предки.

На Востоке считали, что такие действия приведут семью прямиком к нищете. А вслед за деньгами уйдет и удача.

У одних славян считалось, что вынос мусора вечером грозит мужчине проблемами в интимном плане, а женщине - невозможностью долгое время иметь детей и потерей природной красоты.

Читайте такжеПриметы на август: 7 опасных вещей, которые запрещено делать в последний месяц летаСогласно другим поверьям, проблемы с нарушением этого запрета связаны с днями недели. Например, если вынести мусор в понедельник вечером, то семью будут ждать трудности с деньгами, во вторник - к ссоре с родными, в среду или четверг - к неприятностям в пути, в пятницу - к обману, в субботу - к болезни. В воскресенье же или в праздничные дни выносить мусор запрещалось в любое время суток.

Что будет, если выбросить мусор вечером по фен-шую?

Согласно фен-шуй, если люди выносят мусор вечером, то могут лишить себя финансовой удачи и счастья. Поэтому стоит стараться делать всё до захода солнца. Если же нужно вынести мусор в ночное время, советуют сказать такие слова:

"Плохое выношу, хорошее оставляю, удачу в дом и радость призываю"

Люди выбросив вещи благодаря данным словам, можно привлечь счастье и успех и не бояться негативной энергетики.

Когда нужно выносить мусор?

Считается, что лучше всего это делать утром, ведь с восходом солнца все темные силы исчезали, а значит навредить каким-то образом человеку они уже не могли.

Вам может быть интересно:

мусор приметы
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

01:52

Можно лишиться счастья и удачи: почему выносить мусор на ночь плохая примета

01:06

Гороскоп Таро на неделю 1-7 августа: Близнецам – большие деньги, Скорпионам – опасная энергия, Рыбам – карта желанийВидео

00:51

Приметы на 31 июля: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы привлечь удачу и деньгиВидео

00:20

"Это ужас и стыд": Сумская рассказала, почему чувствовала себя второсортной рядом с актерами из РФ

00:19

Гороскоп на сегодня 31 июля 2022: Львам – испытания, Весам – козни враговВидео

Реклама
30 июля, суббота
23:48

Гороскоп на август 2022 для Львов - любовь, деньги, карьераВидео

23:48

"Мы поможем": Зеленский призвал людей немедленно покинуть Донецкую областьВидео

23:20

Боролась вместе с сыном: опасная болезнь забрала жизнь блогерши, супруги футболиста

22:54

Самое опасное направление: астролог предупредила о вспышке боевых действийВидео

22:50

В Украину налетит похолодание и завалит градом: синоптики предупредили о приближении циклона FriedaВидео

22:42

"Военный" отопительный сезон: в Кабмине сделали важное заявлениеВидео

22:39

20-летний сын покойного Игоря Пелыха защищает Украину в горячей точкеВидео

22:19

"Я на работе": супруга оккупанта удивила реакцией на его звонок из пленаВидео

22:18

Неожиданный диагноз: Комаровский рассказал о тяжелых заболеваниях ПутинаВидео

22:03

Гороскоп на август 2022 для Раков: названы самые прибыльные дниВидео

21:46

Отсрочка от армии для военнообязанных женщин: названы три условияВидео

21:42

РФ собрала мощный кулак на юге: эксперт назвал направления вражеского удараВидео

20:59

Пленных казнили термобарическим оружием: эксперты раскрыли детали теракта РФ в ЕленовкеВидео

20:45

Август 2022 будет очень сложным: 4 знака зодиака отделаются легким испугом - гороскоп

20:41

У РФ проблемы с подвозом снарядов: на Луганщине партизаны повредили железную дорогуВидео

Реклама
20:15

"Новейшие" технологии: оккупанты пошли на разминирование с пластиковой бутылкой и палкойВидео

20:14

Враг в ужасе убегал с поля боя после "приветов" от ВСУ на Херсонщине - ГенштабВидео

20:10

Приметы на 1 августа: 7 вещей, которые категорически нельзя делать и как привлечь деньгиВидео

19:59

В Британии жестко ответили на дикие призывы посольства РФ казнить пленных украинцевВидео

19:43

"Потрясена и напугана": лидер Молдовы прямо обвинила РФ в кровавом теракте в ЕленовкеВидео

19:41

Спецотряд "инсульт и ревматизм": в Сети высмеяли батальон наемников РФ "Тигр"Видео

19:25

"Знаем о нем всё": Украина запустила преследование оккупанта, который замучил до смерти бойца ВСУВидео

19:20

"Так и не успела пожить для себя": Иван Ганзера рассказал о сестре в российском плену

19:12

Первая леди призналась, где будет учиться ее дочь Александра ЗеленскаяВидео

18:58

Мощные взрывы и черный столб дыма: РФ нанесла удар по ХарьковуВидео

18:43

Новая Буча, или Зачем Россия ударила по Еленовкемнение

18:30

Путину не хватает "пушечного мяса": РФ сколачивает 30-тысячную армию "добровольцев" - CNNВидео

18:24

"Отвоевание здравого смысла": в Госдуме разразились новыми бреднями о целях войны в Украине

17:58

Кровавый теракт в Еленовке: в СНБО назвали главные цели оккупантов РФВидео

17:53

Посуда будет сиять от чистоты: 2 способа отмыть жир с крышки сковороды, не потратив ни копейки

17:39

Лучше Волочковой и Ван Дамма: звезда Женского Квартала в шпагате призвала помогать ВСУВидео

17:32

Теракт в Еленовке: Украина запустила процедуру возвращения тел, но списки погибших оккупанты еще не далиВидео

17:31

Погиб в день рождения, уничтожив танки и ДРГ РФ: трагическая история защитника ЧерниговаВидео

16:48

Контрнаступление ВСУ на Херсонщине: в РФ рассказали о панике в Кремле у "фюрера"Видео

16:16

Хюррем-султан снова в деле: Мерьем Узерли после слухов о третей беременности снялась топлес

Реклама
16:12

Украина сможет вернуть захваченные Россией территории: экс-глава ЦРУ назвал единственное условиеВидео

16:02

Приметы на август: 7 опасных вещей, которые запрещено делать в последний месяц летаВидео

15:58

Мощный удар ВСУ в Энергодаре: стало известно число раненых оккупантовВидео

15:34

ВСУ "закрыли" еще один мост в Херсоне: оккупанты доставляли по нему техникуВидео

15:33

"Путина пристукнут": в РФ спрогнозировали сроки смены властиВидео

15:24

У украинской переселенки отобрали родную дочь в Италии: ребенка не выпускают без сопровождения монахини

15:01

РФ стягивает военную технику к оккупированной части Харьковской области - снимки со спутникаВидео

14:59

ВСУ уничтожили оккупанта РФ, мечтавшего устроить "Голодомор 2.0"Видео

14:48

Украина уйдет под воду в первые дни августа

14:36

Сплошное очарование: самая модная челка 2022, которая подходит всем и превращает в звезду

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять