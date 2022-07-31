Можно лишиться счастья и удачи: почему выносить мусор на ночь плохая примета

Мусор / скриншот

Народная примета гласит, что выносить мусор после заката солнца нельзя. Согласно поверью, такой поступок грозит серьезными неприятностями.

Главред разбирался, почему наши предки относились к этому вопросу так категорически.

В чем суть запрета?

Запрет на вынос мусора в темное время суток возник еще во времена язычества, когда предки верили во множество богов и темные силы. Тогда и начали считать, что если человек выносит мусор из дома в темное время, когда уже господствуют черные силы, это может обернуться для него чем-то нехорошим.

Что будет, если вынести мусор из дома вечером?

Считается, что вместе с мусором хозяин выносит и часть жизненной энергии, воспользовавшись которой бесы могли накликать на семью проблемы со здоровьем и благополучием, считали наши предки.

На Востоке считали, что такие действия приведут семью прямиком к нищете. А вслед за деньгами уйдет и удача.

У одних славян считалось, что вынос мусора вечером грозит мужчине проблемами в интимном плане, а женщине - невозможностью долгое время иметь детей и потерей природной красоты.

Читайте такжеПриметы на август: 7 опасных вещей, которые запрещено делать в последний месяц летаСогласно другим поверьям, проблемы с нарушением этого запрета связаны с днями недели. Например, если вынести мусор в понедельник вечером, то семью будут ждать трудности с деньгами, во вторник - к ссоре с родными, в среду или четверг - к неприятностям в пути, в пятницу - к обману, в субботу - к болезни. В воскресенье же или в праздничные дни выносить мусор запрещалось в любое время суток.

Что будет, если выбросить мусор вечером по фен-шую?

Согласно фен-шуй, если люди выносят мусор вечером, то могут лишить себя финансовой удачи и счастья. Поэтому стоит стараться делать всё до захода солнца. Если же нужно вынести мусор в ночное время, советуют сказать такие слова:

"Плохое выношу, хорошее оставляю, удачу в дом и радость призываю"

Люди выбросив вещи благодаря данным словам, можно привлечь счастье и успех и не бояться негативной энергетики.

Когда нужно выносить мусор?

Считается, что лучше всего это делать утром, ведь с восходом солнца все темные силы исчезали, а значит навредить каким-то образом человеку они уже не могли.

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