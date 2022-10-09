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Можно ли заварить чай в холодной воде: поразительный способ и важный "секрет"

9 октября 2022, 20:30

Как долго заваривается чай в холодной воде: в чем главный лайфхак.

Чай
Можно ли заварить чай льдом: неожиданный ответ / pixabay

Для подавляющего большинства любителей чая этот напиток ассоциируется с кипящим чайником и горячими чашками, из которых идет густой пар от свежей заварки. Мы привыкли пить горячий или очень теплый чай.

Однако давно существует целая культура холодного чаепития. При этом удовольствия от такого напитка ничуть не меньше, а полезных микроэлементов при холодном заваривании остается в напитке в достатке.

Можно ли заваривать чай в холодной воде

Для заваривания чая не обязательно использовать кипяток. Можно взять холодную, очищенную воду. Если вы думаете, что чай заваривается только в кипятке, то это заблуждение. При холодном заваривании можно добиться той же экстракции веществ из сухой заварки. При этом есть один существенный плюс – подавляющее большинство благотворных микроэлементов не убиваются и остаются в готовом напитке.

Что такое холодное заваривание чая

Следует помнить о том, что при заваривании чая в холодной воде из сухого листа выходит несколько отличное от горячего заваривания соотношение компонентов. В этом и кроется секрет холодного заваривания, ведь при этом получается вкус готового напитка, который не сравниться с горячей заваркой. Более того, если вы завариваете чай в холодной воде, его вкус получается более сочным и ярким.

Как заваривать чай в холодной воде

Способ заваривания чая в холодной воде очень прост. Для этого не потребуется дополнительных приспособлений.

Порядок действий:

  • приготовьте обычный заварник, чистую воду и ваш любимый чай;
  • в емкость для заваривания положите пару чайных ложки чая;
  • добавьте в заварник или графин около полутора литров воды (если берете меньшее количество, соответственно используйте меньшее количество заварки);
  • поместите емкость с завариваемым напитком в холодильник на ночь или на несколько часов;
  • после того, как чай настоится, наслаждайтесь любимым напитком.

Как долго заваривается чай в холодной воде

Не стоит забывать о том, что время заваривания чая в холодной воде зависит от его вида. Например, белый чай нужно заваривать не мене 3-4 часов. В то же время улун стоит оставить до полного заваривания на 5-6 часов. Важно учитывать, что чем выше плотность чайного листа, тем дольше срок его заваривания.

Как заварить чай льдом

Листья чая поместите в заварник. После этого положите поверх листьев чая в заварник кубики льда. Затем оставьте заварник в комнате на некоторое время и подождите, пока кубики льда разморозятся. Добавим, что при звавривании со льдом можно наблюдать, как цвет воды постепенно превращается в цвет чайного листа.

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