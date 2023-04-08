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Можно ли засыпать гречку в кипящую воду: 2 правила вкусной каши

Елизавета Бельмас
8 апреля 2023, 01:00
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Гречка - одна из самых популярных и полезных круп
Можно ли засыпать гречку в кипящую воду
Можно ли засыпать гречку в кипящую воду / коллаж фото instagram vikakoverko

Часто несмотря на желание питаться правильно и полезно, часто на это попросту не хватает времени. Сегодня расскажем, как правильно приготовить гречку, чтобы она получилась готовой быстро и вкусно.

Как быстрее сварить гречку - самый быстрый способ

В случае с гречневой крупой нужно понимать, что ее приготовление в любом случае займет около 15 минут, однако - не больше.

Главное - использовать кастрюлю с толстым дном и правильные пропорции. Помните, что после того, как гречка закипит, нужно убавить огонь и оставить ее томится на 10-15 минут. После этого не стоит сразу открывать крышку - подождите, пока гречка немного "пропарится".

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Можно ли засыпать гречку в кипящую воду - ответ на спорный вопрос

Все хозяйки варят этот вид крупы по-разному и споры о том, как правильно - вечны. Однако есть несколько фактов, которые объяснят, почему опускать крупу в кипящую воду можно.

Как правило, этим способом пользуются кулинары. Всё дело в том, что гречку, которую опустили разу в кипяток - точно не станет клейкой. Химическая реакция происходит таким образом, что крупа "реагирует" на высокую температуру и не распадается.

Можно ли приготовить гречку в холодной водой - опровержение

Именно таким способом большинство привыкло готовить эту кашу. Опустить в холодную воду, ждать пока закипит, а затем пока сварится. Однако этот способ не совсем подходящий. Лучше, всё же, добавлять гречку в кипящую воду. Если варить гречку в холодной воде - ядра раскиснут и крупа не будет рассыпчатой, так будет даже в том случае, если крупу предварительно замочили. То есть, самый лучший вариант - отправлять кашу в кипяток.

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