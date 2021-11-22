Можно ли заразиться коронавирусом на свежем воздухе: ответ эксперта/ УНИАН

Вероятность того, что человек заразится коронавирусом на открытом воздухе, крайне мала. Об этом рассказал известный эксперт и исследователь рисков заражения вирусами Михаэль Ридикер, сообщает "Факты".

"Я исследовал, можно ли заразиться, когда на пробежке бежишь за другим человеком. Мне удалось показать, что крупные капли попадают очень редко, а облако мелких частиц жидкости, образующееся при дыхании, очень быстро рассеивается", ‒ рассказал специалист.

Ридикер говорит, что риск заражения невелик, когда один человек находится на достаточном расстоянии от человека.

"При условии, что вы не бежите за инфицированным человеком очень долго, риск заразиться очень мал. Но нужно быть осторожным, если вы стоите лицом к нему и находитесь от него на расстоянии вытянутой руки. Это может быть опасным как в помещении, так и на улице, особенно если у собеседника при разговоре выделяются капли жидкости", ‒ сообщил он.

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Напомним, ранее врач-эпидемиолог, основатель NEGIC, глава ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин заявил о том, что коронавирусный штамм Дельта будет молниеносно распространяться в общественном транспорте и в помещениях без вентиляции.

"Что бы мы ни делали, какие бы красные зоны ни рисовали, до тех пор, пока у нас будет такое положение с общественным транспортом – а в час-пик каждый может посмотреть, насколько заполнены наши маршрутки, трамваи, автобусы, метро – мы сталкиваемся с огромными рисками. У нас система создана таким образом, чтобы мы массово распространяли инфекции. Поэтому предпосылок к снижению заболеваемости у нас нет", - объяснил эпидемиолог.