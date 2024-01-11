Можно ли вырывать волосы из родинки: что будет

Существует миф, что удаление волос, растущих через родинку, на самом деле может привести к тому, что родинка станет злокачественной. К счастью, это не так.
При желании вы можете безопасно удалить волосы, торчащие из родинки, особенно если вам не нравится, как они выглядят. Удаляйте волосы так же, как и любые другие нежелательные волосы на теле. Волосы можно выщипывать или удалять электролизом.
Как удалить волосы из родинки
Если родинка плоская и плотно прилегает к коже, ее можно побрить или натереть воском. Однако вам следует избегать использования бритвы над приподнятой родинкой.
Если вы боитесь вызвать раздражение родинки, попробуйте подстричь ее как можно ближе к поверхности кожи. Если вы уже испытали раздражение при попытке удалить волосы, попросите дерматолога удалить родинку.
Что будет если вырывать волосы из родинки? Ничего. Главное не травмировать само образование.
Удаление родинки — простая процедура, выполняемая в клинике. Сначала ваш врач обезболит область с помощью инъекции, затем либо сбреет, либо вырежет родинку.
Если родинка большая, врач может решить закрыть ее, наложив несколько швов. Хотя удалить родинку обычно легко и просто, на этом месте может остаться постоянный шрам. В зависимости от местоположения родинки вы можете сопоставить риск образования рубцов с преимуществами ее удаления.
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