УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Можно ли вырывать волосы из родинки: что будет

Алена Кюпели
11 января 2024, 21:46
Вы можете безопасно удалить волосы, торчащие из родинки, особенно если вам не нравится, как они выглядят.
Можно ли вырывать волосы из родинки
Можно ли вырывать волосы из родинки / Коллаж Главред, фото Pixabay

Существует миф, что удаление волос, растущих через родинку, на самом деле может привести к тому, что родинка станет злокачественной. К счастью, это не так.

При желании вы можете безопасно удалить волосы, торчащие из родинки, особенно если вам не нравится, как они выглядят. Удаляйте волосы так же, как и любые другие нежелательные волосы на теле. Волосы можно выщипывать или удалять электролизом.

Как удалить волосы из родинки

Если родинка плоская и плотно прилегает к коже, ее можно побрить или натереть воском. Однако вам следует избегать использования бритвы над приподнятой родинкой.

видео дня

Если вы боитесь вызвать раздражение родинки, попробуйте подстричь ее как можно ближе к поверхности кожи. Если вы уже испытали раздражение при попытке удалить волосы, попросите дерматолога удалить родинку.

Что будет если вырывать волосы из родинки? Ничего. Главное не травмировать само образование.

Удаление родинки — простая процедура, выполняемая в клинике. Сначала ваш врач обезболит область с помощью инъекции, затем либо сбреет, либо вырежет родинку.

Если родинка большая, врач может решить закрыть ее, наложив несколько швов. Хотя удалить родинку обычно легко и просто, на этом месте может остаться постоянный шрам. В зависимости от местоположения родинки вы можете сопоставить риск образования рубцов с преимуществами ее удаления.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
здоровье
Реклама

Главное за день

"Люди могут остаться без пенсий, они умрут": Зеленский насторожил громким заявлением

"Люди могут остаться без пенсий, они умрут": Зеленский насторожил громким заявлением

22:39 Деньги
Минобороны подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации

Минобороны подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации

20:48 Политика
Снег и жесткий мороз: где в Украине ударит -14 градусов

Снег и жесткий мороз: где в Украине ударит -14 градусов

19:39 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

23:25

Сильнейший ветер, жесткий снегопад и похожи на взрывы вспышки: Киев атаковал штор

23:07

Мы попробовали и это сработало: Зеленский про отсутствие больших шагов на фронте

22:42

Украла и опорочила: песня Кристины Соловий звучала в шоу жены путиниста ПесковаВидео

22:41

"Уничтожили 26 вертолетов и 12 самолетов": Зеленский рассказал о секретном оружии ВСУ

22:39

"Люди могут остаться без пенсий, они умрут": Зеленский насторожил громким заявлением

Кремль готовится к "черным лебедям": Вадим Денисенко - о создании новых ЧВККремль готовится к "черным лебедям": Вадим Денисенко - о создании новых ЧВК
22:14

Я увидел пуск по своему вертолету: летчик рассказал, как его сбивала РФ из ПЗРК

21:46

Можно ли вырывать волосы из родинки: что будет

21:40

Медведев в истерике угрожает ядерным ударом по Украине и придумал новое условие

21:37

Между принуждением и мотивацией: что могут изменить в законопроекте о мобилизации - Чернев

Реклама
20:54

Скрыться не получится: пограничники придумали, как не дать уклонистам сбежатьФото

20:50

"Сначала переговоры": Зеленский рассказал об окончании войны в этом году

20:48

Минобороны подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации

20:34

39-летняя участница Холостяка-12 родила первенца: первые кадры с младенцемВидео

20:30

Генпрокурор рассказал, использовала ли Россия ракеты от КНДР: детали экспертизы

20:01

Жизель Бюндхен показала идеальную фигуру и выгуляла деним

19:39

Снег и жесткий мороз: где в Украине ударит -14 градусов

19:38

"Как я могла не отпустить": Димопулос рассказала, как ее сын поехал в Украину

19:27

Взялись за всю семью: жену Гринкевича уволили из "Львовской политехники"

19:17

Оккупанты в ловушке: Селезнев рассказал, как ВСУ превращают в пепел россиян

19:15

Лунный календарь 12 января: что сделать, чтобы мечты в первый день лунного цикла осуществились

Реклама
19:10

В 2024 году Украина будет сдавать экзаменмнение

18:56

В домах будет темнота: должникам начнут "отрезать" свет с 29 января

18:26

"В России 2023 год был провальный": генерал спрогнозировал ход войны весной

18:10

Миллион снарядов для ВСУ: в ЕС сказали, когда Украина может их получить

18:00

Беспощадная война: в ООН назвали количество погибших гражданских от рук России

18:00

Как навсегда избавиться от волос в ванной: поможет обычная канцелярская резинка

17:50

ОС "Відсіч" готовит украинских защитников при поддержке FAVBET реклама

17:46

Серебрянское лесничество под угрозой: командующий ВСУ раскрыл наступательные планы врага

17:44

Звезда "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел выходит замуж - СМИ

17:26

Вблизи ядерного полигона Северной Кореи произошло странное землетрясение

17:19

Спасло настоящее чудо: мужчина - о том, как его едва не убила российская ракета

16:44

Природные метеорологи: как животные и растения предсказывают погоду

16:44

Телеканал 2+2 снимает остросюжетную военную драму-исповедь "Шлях"

16:43

Россияне готовят масштабное наступление в феврале: эксперт назвал опасные направления

16:40

Что будет, если не потягиваться утром: сигнал организма или обычный рефлекс

16:25

"Портовый" закон Мотовиловца выносят на второе чтение: российский олигарх получит 50 млн евро – блогер

16:06

Весь год будет трудным и проблемным: что нельзя делать 12 января

15:55

"Общая позиция всех": в ВР сказали, почему законопроект о мобилизации вернули правительству

15:32

Лилия Ребрик рассказала, как узнала о беременности

15:21

Натирают и кладут в мешочки: зачем смекалистые люди хранят мел на кухне

Реклама
15:18

"Резкое похолодание": в разведке раскрыли, почему ВСУ не могут наступать на фронте

15:10

Гороскоп на завтра 12 января 2023 для всех знаков зодиака: Овну - внезапная поездка, Рыбам - душевные переживания

15:05

"У нас не хватит средств": в ВСУ раскрыли тревожный сценарий ракетных ударов РФ

14:39

Новый муж Нади Дорофеевой показал невиданный ранее свадебный портрет певицы

14:32

В России скончался народный артист СССР, который ненавидел Украину

14:30

Лобовое стекло не замерзнет никогда: чем его нужно натереть с вечера

13:59

Враг перебрасывает новые части: в ГУР назвали число войск РФ Украине

13:56

"Слышим о 15 января": Синегубов назвал основные цели наступления россиян на Харьковщине

13:38

Жена Дональда Трампа посадила его на диету

13:35

Что можно сделать со старой ванны: 4 фантастические идеи

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять