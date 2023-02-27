Можно ли вырастить лавровое дерево дома: приправа выращенная своими руками

Лавровое дерево - достаточно распространенное растение среди тех, кто выращивает дома зелень. Как его вырастить дома - расскажем сегодня.

Можно ли вырастить лавровое дерево дома / коллаж фото pixabay.com

Лист лаврового дерева - это не только приправа, но и красивая зелень, которая может расти прям у вас на подоконнике. Это растение удивительно тем, что выделяет фитонциды, а значит - целебное для организма, также оно может отгонять насекомых.

Можно ли вырастить лавровое дерево дома - выращиваем приправу в домашних условиях

Лавр сам по себе неприхотлив. Он может расти практически в любых условиях, даже если в помещении мало света. От света зависит только густота и величина кроны маленького деревца.

Само по себе дерево вырастить можно из семян и черенка, но проще всего из семян, ведь для черенка необходимо найти где-то живое растение или уже его иметь. О том, как прорастить лавр из семян - расскажем далее

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Как прорастить семена лаврового листа - простый способ

Для того, чтобы прорастить лавр в домашних условиях, понадобятся пластиковые стаканчики, очищенные набухшие семена, беспочвенная смесь или песок, вода и пленка.

Насыпьте смесь или песок в пластиковые стаканчики (песок должен быть влажным) и углубите в него разбухшие зерна, а сверху накройте пленкой. Очень важно не допускать пересыхание песка и также добавить его в грунт, в которые высадите ростки.

Как быстро растет лавр - сколько придется ждать

У каждого растения свой срок. У кого-то оно вырастает достаточно быстро, у кого-то дольше. В среднем на проращивание зерна уходит от 10 дней до полугода, а вот само растение может расти очень долго. Особенно, если куст был приобретен в момент покоя.

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