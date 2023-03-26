Можно ли выбрасывать часы и как это правильно сделать: что говорят приметы

Если часы сломались и поремонтировать их невозможно, не стоит их просто выбрасывать. Есть и другие способы избавиться от них.

Сломанные часы нельзя долго держать дома/ pixabay.com, ua.depositphotos.com

Издавна часам приписывали достаточно сильную энергетическую составляющую. Наши предки верили, что этот предмет довольно сильно связан с энергетикой дома, в котором он находится, или человека, который его носит. Поэтому к вопросу, как правильно выбросить настенные часы или маленький ручной аксессуар, чтобы не навлечь беду, подходили со всей ответственностью.

Главное, что стоит запомнить – согласно приметам наибольший вред может повлечь за собой не то, что вы неправильно выбросите часы, а то, что сломанные часы будут длительное время оставаться у вас дома.

Ранее мы рассказывали, можно ли держать дома часы, которые стоят. Приметы говорят, что сломанные часы не стоит долго держать возле себя, ведь таким образом можно навлечь беду. К тому же даже с практической точки зрения это не имеет смысла, ведь никакой пользы такой предмет уже не приносит.

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Можно ли выбрасывать часы

Сломанные часы можно выбрасывать, но, если есть желание их сохранить, есть способы продлить их жизнь. Например, занести их в мастерскую.

Если вы не планируете их ремонтировать или это невозможно, то есть лучшая альтернатива тому, чтобы просто выбросить их в мусорное ведро. Вместо этого можно отдать часы на утилизацию в специализированные компании или занести в мастерскую, в которой их могут разобрать и использовать детали для ремонта других изделий.

Если часы старинные или имеют какую-либо ценность, их можно продать коллекционерам. В случае, если в них содержатся драгоценные металлы, можно отнести их в ломбард или в другое место, где принимают такие изделия.

Точно так же можно избавиться от часов, которые работают нормально, но просто перестали нравиться вам или "морально устарели". В случае, если они имеют какую-то ценность, то их можно отнести в ломбард, коллекционерам или продать/отдать иным образом.

Стоит помнить и о том, что большинство часов содержат такие компоненты, которые могут нанести вред окружающей среде в случае, если вы их просто выбросите. Поэтому упомянутые выше альтернативные способы помогут избавиться от часов без каких-либо последствий.

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