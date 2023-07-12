УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Можно ли варить вишневое варенье с косточками: неожиданный ответ удивит наповал

Алина Дембицкая
12 июля 2023, 16:09 обновлено 12 июля, 16:09
28
Достаточно часто хозяйки, чтобы ускорить процесс приготовления вишневого варенья, варят его с косточками. Однако это огромная ошибка.
варенье из вишни, вишня
Почему нельзя варить варенье из вишни с косточками? / Коллаж: Главред, фото: instagram / fern55576, instagram / tasty_banka

Вишневое варенье – это сладкий и ароматный десерт, который каждое лето радует нас своим неповторимым вкусом. Благодаря своей ярко-красной цветовой палитре оно сразу привлекает внимание и делает любое блюдо более аппетитным. Однако варенье из вишни – это не просто вкусное наслаждение, ведь оно также обладает многочисленными полезными свойствами. Вишня богата антиоксидантами, витаминами и минералами, которые способствуют общему укреплению иммунной системы и улучшают функционирование сердечно-сосудистой системы. Кроме того, вишня содержит натуральные вещества, обладающие противовоспалительным и антибактериальным действием. Достаточно часто хозяйки, чтобы ускорить процесс приготовления вишневого варенья, варят его с косточками. Однако это огромная ошибка. Главред рассказывает, почему нельзя варить варенье из вишни с косточками.

Вишневое варенье не рекомендуется готовить с косточками, поскольку они являются токсичными. Дело в том, что косточки содержат в своем составе гликозид амигдалин. Попадая в желудок, амигдалин превращается в сильный яд – цианид. Хотя количество цианида, которое может образовываться из косточек вишни, обычно незначительно, существует риск высокой концентрации цианида при приготовлении варенья с большим количеством косточек.

Отравление цианидом может вызвать следующие симптомы:

видео дня
  • Головная боль и головокружение.
  • Тошнота и рвота.
  • Раздражение и боль в горле.
  • Затрудненное дыхание или одышка.
  • Изменения пульса и кровяного давления.
  • Мышечная слабость и спазмы.
  • Потеря сознания и судороги.

Также стоит помнить, что присутствие косточек в вишневом варенье делает его неудобным для употребления. Люди могут случайно наткнуться на лодыжку во время употребления, что может привести к повреждению зубов.

Кроме того, есть еще один весомый недостаток приготовления варенья из вишни с косточками. Знаете ли вы, как долго можно хранить варенье из вишни с косточками? Оказывается, что благодаря косточкам варенье быстрее портится. Срок годности варенья с косточками – до 7 месяцев. А варенье из вишни без косточек хранится гораздо дольше – до 2-х лет.

Вас может заинтересовать:

вишня варенье лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

"Мы нуждается в гарантиях": Зеленский сделал первое заявление после Совета НАТО-Украина

"Мы нуждается в гарантиях": Зеленский сделал первое заявление после Совета НАТО-Украина

16:11 Мир
"Путина уже откачивают": Зеленского встретили как героя на Совете Украина-НАТО

"Путина уже откачивают": Зеленского встретили как героя на Совете Украина-НАТО

15:21 Мир
Украина может получить первые F-16 в марте 2024 года - Кулеба

Украина может получить первые F-16 в марте 2024 года - Кулеба

15:06 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:11

"Мы нуждается в гарантиях": Зеленский сделал первое заявление после Совета НАТО-Украина

16:09

Можно ли варить вишневое варенье с косточками: неожиданный ответ удивит наповал

16:08

"Едва ходил и не дышал": Дантес рассказал, что довело его до больницы

15:21

"Путина уже откачивают": Зеленского встретили как героя на Совете Украина-НАТО

15:17

Нужна всего минута: химик Репич показал, как ускорить созревание авокадоВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

15:15

Германия выйдет из договора с Польшей о ремонте танков Leopard - Handelsblatt

15:13

Микроволновка на кухне: как лучше разместить незаменимый девайс

15:06

Украина может получить первые F-16 в марте 2024 года - Кулеба

14:52

Раскрыты подробности завещания Мадонны - кто получит деньги

Реклама
14:51

У РФ "колоссальные потери": ВСУ мощно пошли вперед на Бердянском направлении

14:49

Зеленский сделал заявление, как ВСУ будут применять кассетные боеприпасы

14:41

Как спасти зразы: что делать, если они разваливаются, а тесто жидкое

14:40

Почему нельзя хранить продукты в фольге: ответ настораживает

14:33

Заседание Совета "Украина-НАТО": Зеленский встретился с Байденом и Эрдоганом

14:11

"Я не собираюсь убеждать Байдена": Зеленский назвал сроки вступления Украины в НАТОВидео

14:06

"Это посягательство": у Путина истерят из-за гарантий безопасности для Украины

13:58

G7 планирует утвердить гарантии безопасности для Украины: Зеленский сделал важное заявление

13:37

Загадка для рыбака: почему рыба клюёт на червя, хоть он и не водится в воде

13:27

Зеленский встретился со Столтенбергом: важные подробности саммита

13:24

"Кассетные боеприпасы изменят правила игры": Резников о мощном оружии для ВСУ

Реклама
13:15

Умер всемирно известный писатель Милан Кундера

13:14

ВСУ получили 135 авто при содействии Favbet Foundation

12:57

Будет больше ЗРК Patriot: Зеленский сделал важное заявление после встречи с ШольцемФото

12:53

Камалия в купальнике нежно поздравила мужа-миллиардера с годовщиной

12:43

Телеведущая Рамина показала себя до "тюнинга"

12:36

"Будут мощные вызовы": неожиданный прогноз погоды от климатолога на десятилетия

12:23

Мейхер порадовала поклонников новым фото у моря

12:22

Гороскоп на завтра 13 июля 2023: Раку – деньги, Весам – нехватка средств

12:06

Рики Мартин показал неожиданно взрослых сыновей-подростковВидео

11:54

Эксперт по уборке назвала главную ошибку, которую совершают всеВидео

11:52

Расширил список профессий, но сократил сроки: КМУ изменил правила бронирования

11:50

Сильно похудевшая солистка группы KAZKA удивила внешним видом

11:25

Не спешите выбрасывать: 2 лучших способа исправить взорвавшиеся огурцы

10:57

G7 дает "исторические" гарантии безопасности для Украины: СМИ раскрыли формулу

10:52

Второй день саммита: все подробности о целях Зеленского и ожиданиях от НАТОВидео

10:45

На спидометре 240, а едет 120: почему производители машин обманывают водителей

10:09

Украину накрывает нестабильная погода: будут ливни, грозы и адская жара

09:58

ВСУ "перемалывают" резервы РФ и продвигаются вперед на трех направлениях фронта

09:55

Оккупанты ударили авиабомбой по селу в Харьковской области

09:47

Тролебузина и даже Пофистал: топ-10 самых смешных советских имен

Реклама
09:11

РФ ударила "Шахедами" по объекту инфраструктуры на Черкасщине: есть пострадавшие

09:05

"Ядерные бомбы на Киев, Одессу и Харьков": эксперт оценил угрозу удара РФВидео

08:52

Почему выпадают волосы: чего не хватает в организме и что делать

08:36

Об этом знают единицы: зачем на самом деле делают отверстие в ручке сковороды

08:30

В администрации Байдена обсуждают, могут ли дать Украине ракеты ATACMS - NYT

08:16

Путин у Эрдогана уже в карманемнение

08:11

ВСУ захватили важные высоты под Бахмутом и пошли вперед на Юге – ISW

07:30

Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи на $65 млн: что войдет

07:05

Лишь люди с острейшим взглядом разгадают загадку: надо найти паука среди дров

06:52

Украина имеет право требовать и жестко торговаться с НАТОмнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять