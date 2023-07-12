Можно ли варить вишневое варенье с косточками: неожиданный ответ удивит наповал

Достаточно часто хозяйки, чтобы ускорить процесс приготовления вишневого варенья, варят его с косточками. Однако это огромная ошибка.

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Почему нельзя варить варенье из вишни с косточками? / Коллаж: Главред, фото: instagram / fern55576, instagram / tasty_banka

Вишневое варенье – это сладкий и ароматный десерт, который каждое лето радует нас своим неповторимым вкусом. Благодаря своей ярко-красной цветовой палитре оно сразу привлекает внимание и делает любое блюдо более аппетитным. Однако варенье из вишни – это не просто вкусное наслаждение, ведь оно также обладает многочисленными полезными свойствами. Вишня богата антиоксидантами, витаминами и минералами, которые способствуют общему укреплению иммунной системы и улучшают функционирование сердечно-сосудистой системы. Кроме того, вишня содержит натуральные вещества, обладающие противовоспалительным и антибактериальным действием. Достаточно часто хозяйки, чтобы ускорить процесс приготовления вишневого варенья, варят его с косточками. Однако это огромная ошибка. Главред рассказывает, почему нельзя варить варенье из вишни с косточками.

Вишневое варенье не рекомендуется готовить с косточками, поскольку они являются токсичными. Дело в том, что косточки содержат в своем составе гликозид амигдалин. Попадая в желудок, амигдалин превращается в сильный яд – цианид. Хотя количество цианида, которое может образовываться из косточек вишни, обычно незначительно, существует риск высокой концентрации цианида при приготовлении варенья с большим количеством косточек.

Отравление цианидом может вызвать следующие симптомы:

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Головная боль и головокружение.

Тошнота и рвота.

Раздражение и боль в горле.

Затрудненное дыхание или одышка.

Изменения пульса и кровяного давления.

Мышечная слабость и спазмы.

Потеря сознания и судороги.

Также стоит помнить, что присутствие косточек в вишневом варенье делает его неудобным для употребления. Люди могут случайно наткнуться на лодыжку во время употребления, что может привести к повреждению зубов.

Кроме того, есть еще один весомый недостаток приготовления варенья из вишни с косточками. Знаете ли вы, как долго можно хранить варенье из вишни с косточками? Оказывается, что благодаря косточкам варенье быстрее портится. Срок годности варенья с косточками – до 7 месяцев. А варенье из вишни без косточек хранится гораздо дольше – до 2-х лет.

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