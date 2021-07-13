Можно ли умереть от арбуза: чем опасны ранние арбузы и кому они вообще противопоказаны

Умеренное количество арбуза не представляет серьезного риска для здоровья / 1zoom.ru

Арбуз - сладкая и освежающая низкокалорийная летняя закуска. Он обеспечивает увлажнение, а также обеспечивает необходимые питательные вещества, включая витамины, минералы и антиоксиданты.

Наряду с дыней, медвяной росой и огурцом арбузы относятся к семейству тыквенных.

Существует пять распространенных типов арбузов: с семенами, без косточек, мини, желтые и оранжевые.

В этой статье вы узнаете больше о возможной пользе для здоровья и питательности арбуза, а также о некоторых советах по его подаче и о том, в чем опасность арбузов.

Реклама

Во первых, при употреблении даже спелого и не раннего арбуза без нитратов, есть свои риски.

Риски

Чем вреден арбуз? Умеренное количество арбуза не представляет серьезного риска для здоровья для большинства людей, но некоторым может потребоваться осторожность.

Читайте такжеНа украинских прилавках появились первые арбузы ранних сортов: цены удивляют

Диабет: арбуз - это фрукт с натуральным содержанием сахара. Люди с диабетом должны учитывать эти углеводы в своем ежедневном рационе. Лучше употреблять арбуз целиком, а не в виде сока, так как сок удаляет клетчатку, облегчая усвоение сахара организмом. Это может увеличить риск скачка глюкозы. Не забывайте следить за размером порций, как и со всеми фруктами и соками.

Аллергия: у некоторых могут развиться симптомы аллергической реакции, такие как крапивница, отек и затрудненное дыхание, после употребления арбуза. Если это происходит, человеку требуется медицинская помощь, поскольку иногда это может привести к анафилаксии, что является опасным для жизни состоянием.

Чем опасны ранние арбузы?

Всем известно, что арбузы вызревают под южным солнцем к концу лета. В сезон цена невысока, что не устраивает продавцов. Выставив на рынке товар первым, удается заработать больше. Поэтому предприимчивым продавцам приходится подкармливать растения нитратами. Благодаря химии, рост арбузов ускоряется. Удается собрать урожай в июне-июле, когда конкуренты работают на бахче.

Большинство арбузов выращивается не в теплицах, а на плантациях. Молодые растения требовательны к теплу. Однако они становятся сильнее по мере набирания зеленой массы. Чтобы спасти посадки от перепадов температур, земледельцы вносят много удобрений. В основном используются азотно-фосфорные. Они улучшают плодородность почвы, способствуют быстрейшему вызреванию арбузов.

Именно поэтому, в ранних арбузах может содержаться много токсичных компонентов, из-за чрезмерного использования удобрений. На вкус их невозможно почувствовать. После попадания в желудок нитраты быстро превращаются в нитриты, представляющие угрозу для гемоглобина. Объединяясь с кровяными клетками, они преобразуют их в метгемоглобин. Постепенно в организме начинается кислородное голодание, приводящее к общему ухудшению самочувствия.

При употреблении арбузов, "накормленных" нитратами, нередко случается отравление. Признаки обнаруживаются чаще через 2-3 часа после употребления продукта. Вредные вещества за столь немалый промежуток полностью впитываются в кровь, поэтому лечение предстоит пройти серьезное.

Если вовремя не обратиться за медицинской помощью и проингнорировать серьезные симптомы отравления, то можно умереть от сильнейшей интоксикации и обезвоживания. Особенно чувствительны к таким веществам дети. Поэтому, арбузы в июне и июле - не самая лучшая идея.

Как в домашних условиях проверить арбуз на нитраты

Для проверки арбуза на нитраты в домашних условиях достаточно отрезать небольшой кусочек "ягоды" и растолочь ее немного в стакане дистиллированной воды (или прокипяченной обычной). При наличии нитратов – вода окрасится в красный цвет.

Польза арбуза

Содержание воды в арбузе может помочь человеку избежать обезвоживания.

Арбуз примерно на 90% состоит из воды, что делает его полезным летом для предотвращения обезвоживания. Он также может удовлетворить сладкоежек своим натуральным сахаром.

Арбуз также содержит антиоксиданты. Эти вещества могут помочь удалить из организма молекулы, известные как свободные радикалы или химически активные вещества. Организм вырабатывает свободные радикалы во время естественных процессов, таких как обмен веществ. Они также могут развиться из-за курения, загрязнения воздуха, стресса и других факторов окружающей среды.

Ликопин - еще один антиоксидант арбуза - может помочь защитить от сердечных заболеваний./ 1zoom.ru

Если в организме остается слишком много свободных радикалов, может возникнуть окислительный стресс. Это может привести к повреждению клеток и к ряду заболеваний, таких как рак и болезни сердца.

Организм может удалить некоторые свободные радикалы естественным путем, но диетические антиоксиданты поддерживают этот процесс.

Ниже приведены некоторые из способов, которыми антиоксиданты и другие питательные вещества, содержащиеся в арбузе, могут помочь защитить здоровье человека.

Профилактика астмы

Некоторые специалисты считают, что свободные радикалы способствуют развитию астмы. Присутствие в легких определенных антиоксидантов, в том числе витамина С, может снизить риск развития астмы.

Исследования не подтвердили, что прием добавок витамина С может помочь предотвратить астму, но диета, богатая витамином С, может обеспечить некоторую защиту.

Чашка арбузных шариков весом около 154 граммов (г) обеспечивает 12,5 миллиграмма (мг) витамина С, или от 14% до 16% надежного источника ежедневных потребностей человека.

Артериальное давление

В исследовании 2012 года исследователи обнаружили, что экстракт арбуза снижает кровяное давление в области лодыжек и вокруг них у людей среднего возраста с ожирением и гипертонией в раннем возрасте. Авторы предположили, что L-цитруллин и L-аргинин - два антиоксиданта арбуза - могут улучшить функцию артерий.

Ликопин - еще один антиоксидант арбуза - может помочь защитить от сердечных заболеваний. В обзоре в 2017 году было высказано предположение, что это может быть сделано за счет уменьшения воспаления, связанного с липопротеинами высокой плотности (ЛПВП) или "хорошим" холестерином.

Фитостерины - это растительные соединения, которые могут помочь управлять липопротеинами низкой плотности (ЛПНП) или "плохим" холестерином. Некоторые рекомендации рекомендуют употреблять 2 грамма (г) фитостеринов каждый день. 154 г арбузных шариков обеспечивает небольшое количество - 3,08 мг.

Снижение уровня холестерина ЛПНП может помочь предотвратить высокое кровяное давление и сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), но точное влияние фитостеринов на ССЗ остается неясным.

Рак

Национальный институт рака (NCI) отмечает, что свободные радикалы могут играть роль в развитии некоторых типов рака. Окислительный стресс, который они вызывают, может привести к повреждению клеток ДНК.

Диетические антиоксиданты, содержащиеся в арбузе, такие как витамин С, могут помочь предотвратить рак, борясь со свободными радикалами.

Некоторые исследования также связали потребление ликопина с более низким риском рака простаты.

Пищеварение и регулярность

Арбуз имеет высокое содержание воды, а также содержит некоторое количество клетчатки. Эти питательные вещества помогают поддерживать здоровье кишечника, предотвращая запоры и способствуя регулярному испражнению.

Гидратация

Арбуз на 90% состоит из воды, а также содержит электролиты, такие как калий. Это делает его полезным перекусом в жаркие летние месяцы.

Люди могут есть арбуз в свежем виде, в виде сока или замороженными кусочками, чтобы получить вкусную холодную закуску в стиле эскимо.

Мозг и нервная система

Холин - еще один антиоксидант, содержащийся в арбузе.

Надежный источник выполняет следующие функции и виды деятельности:

движение мышц

обучение и память

поддержание структуры клеточных мембран

передача нервных импульсов

раннее развитие мозга

Одна теория предполагает, что холин может помочь замедлить прогрессирование деменции при болезни Альцгеймера, но доказательств этого недостаточно.

Боль в мышцах

Арбуз и сок арбуза могут уменьшить болезненность мышц и ускорить восстановление после тренировки у спортсменов.

В исследовании в 2017 году спортсмены выпили пол-литра плацебо или арбузного сока с добавлением L-цитруллина за 2 часа до бега на полумарафоне. Те, кто после употребления арбузного напитка через 24–72 часа после забега мышечная болезненность уменьшилась.

Неясно, будет ли употребление арбузного сока без добавления L-цитруллина иметь такой же эффект.

Кожа

Арбуз содержит витамин С, который необходим организму для выработки коллагена. Коллаген необходим для структуры клеток и иммунной функции. Витамин С также способствует заживлению ран.

Исследования показывают, что витамин С может способствовать здоровью кожи, в том числе снизить риск возрастных повреждений.

Откройте для себя несколько советов о других продуктах, благоприятных для кожи.

Метаболический синдром

В 2019 году исследователи опубликовали результаты, свидетельствующие о том, что арбуз может улучшить симптомы метаболического синдрома, включая ожирение и сердечно-сосудистые заболевания. В ходе исследования 33 человека с избыточным весом или ожирением потребляли по 2 чашки арбуза или обезжиренного печенья каждый день в течение 4 недель.

Люди, которые ели арбуз, сообщали, что чувствовали себя менее голодными и более насыщенными дольше, чем те, кто ел печенье.

Кроме того, через 4 недели у тех, кто ел арбуз, были:

более высокий уровень антиоксидантов в крови

более низкая масса тела и индекс массы тела (ИМТ)

более низкое систолическое артериальное давление

улучшенное соотношение талии и бедер

Те, кто ел печенье, имели более высокий уровень окислительного стресса, чем группа арбузов. У них также повысилось кровяное давление и жировые отложения.

Результаты показывают, что арбуз может быть хорошей закуской для людей с ожирением и метаболическим синдромом.

Мочегонные свойства

Некоторые люди используют мочегонные препараты, чтобы помочь своему организму вывести излишки воды и соли. Это может быть полезно людям с проблемами почек, высоким кровяным давлением и другими заболеваниями.

Исследование на мышах, проведенное в 2014 году, пришло к выводу, что мочегонное действие арбуза может быть таким же эффективным, как и у фуросемида, хорошо известного мочегонного средства. Это может сделать его естественным вариантом для людей с избытком жидкости. Никогда не прекращайте принимать мочегонные средства по рецепту, не посоветовавшись с врачом.

Когда можно покупать арбузы 2021?

Покупать арбузы лучше там, куда привозят крупные партии. Большое количество плодов означает, что выращиванием занималась какая-то крупная компания. У такого производителя арбузы могут и не быть очень сладкими, но их точно выращивали по стандарту. Лучше начинать покупать арбузы во второй половине июля.