Можно ли сжечь тысячу калорий за день: как это сделать

Ежедневные занятия, такие как уборка дома, прогулки и работа в саду, также могут сжигать значительное количество калорий в течение дня. / Униан

Сжигание 1000 калорий в день может показаться высокой целью, но так ли это? И это вообще здорово? Короткий ответ: это зависит от обстоятельств.

Насколько сложно сжечь 1000 калорий, зависит от того, как вы определяете "сжигание 1000 калорий".

Почти каждому организму требуется не менее 1000 калорий в день для выполнения основных биологических функций, таких как восполнение уровня гормонов и создание новых тканей, пишет Healthline.

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Ежедневные занятия, такие как уборка дома, прогулки и работа в саду, также могут сжигать значительное количество калорий в течение дня. Для некоторых людей эти занятия могут сжечь более 1000 калорий.

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Сжечь 1000 калорий с помощью одних упражнений или за одну тренировку труднее, но не невозможно. Например, человек весом 68 кг, бегущий в течение 90 минут, сжигает около 1020 калорий.

Здорово ли сжигать 1000 калорий в день?

Это зависит от причины, по которой вы пытаетесь их сжечь.

Если вы активный человек, который ест достаточно, чтобы восполнить сжигаемые калории, нет ничего плохого в том, чтобы сжигать 1000 калорий в день с помощью упражнений.

Однако энергичные упражнения для быстрого похудения или компенсации переедания не являются здоровыми привычками и могут быть признаком расстройства пищевого поведения.

Жить с расстройством пищевого поведения может быть сложно, но вы не одиноки. Есть много доступных ресурсов, которые могут вам помочь.

Реалистичные ожидания

Похудение или приведение в форму - процесс постепенный. Ни одна тренировка не окажет длительного воздействия на ваше тело. Пытаясь определить реалистичную цель для вас, важно учитывать, какой уровень активности вы сможете поддерживать неделю за неделей.

Вы готовы уделять 1 час в день? Два часа в день? А как насчет 3 дней в неделю? Пять дней в неделю?

Количество калорий, которые вы сжигаете во время тренировки, зависит от таких факторов, как размер вашего тела, пол и мышечная масса.

Обычно мужчины и люди с большим телом сжигают больше калорий в день, чем женщины и люди с меньшим телом. Эксперты рекомендуют не менее 150 минут умеренной аэробной активности в неделю и силовые тренировки всех основных групп мышц не реже двух раз в неделю.

Если вы создаете новую программу тренировок, чтобы привести себя в форму, стремление достичь хотя бы этого минимального уровня физической активности - хорошее начало.

Факторы, которые следует учитывать

Некоторым людям легче сжигать 1000 калорий в день, чем другим. Например, 18-летний мужчина ростом 1,80 играющий в нескольких спортивных командах, может легко сжигать более 1000 калорий в день, занимаясь физическими упражнениями.

Для 40-летней женщины ростом 165 см, которая работает за столом, сжигать 1000 калорий в день будет труднее.

Регулярные упражнения полезны для вашего тела, но энергичные упражнения для чрезмерной потери веса или упражнения для компенсации переедания - нет.

Если вы хотите сжигать 1000 калорий в день, возможно, стоит спросить себя, почему.

Если ваша цель - улучшить общую физическую форму или стать сильнее, измерение вашего прогресса в количестве сожженных калорий - плохой способ получить значимую обратную связь.

Отслеживание других показателей, таких как процентное содержание жира в организме, состояние сердечно-сосудистой системы или уровень силы, является более точным способом оценки вашего прогресса.

Если ваша цель - похудеть, сжигать определенное количество калорий без контекста бессмысленно. Если вы сжигаете лишние 1000 калорий ежедневно, но потребляете лишние 1000 калорий, ваш вес останется прежним.

Как сжигать 1000 калорий в день

Вот пример того, что нужно, чтобы сжигать 1000 калорий в день тремя разными способами.

Бег

По данным ACE, вот приблизительное руководство к тому, как долго вам придется бегать в разных темпах, чтобы сжечь 1000 калорий. Помните, что точное количество сжигаемых калорий зависит от вашего тела.

Кататься на велосипеде

По данным ACE, вот приблизительное руководство по тому, сколько часов потребуется, чтобы сжечь 1000 калорий, езда на велосипеде.

Без упражнений

Вы сжигаете калории во время повседневной деятельности. В течение дня эти калории могут составлять значительное количество. Например, для среднего мужчины мытье посуды сжигает от 174 до 252 калорий в час.

Сколько нужно есть?

Если вы сжигаете 1000 калорий в день При выполнении упражнений количество, которое вы должны съесть, зависит от вашей цели.

Если ваша цель - похудеть, вам нужно потреблять меньше калорий, чем вы сжигаете. Уменьшение количества калорий на 500-600 калорий в день ниже вашего поддерживаемого уровня может привести к потере около 0,5 кг веса в неделю. Это часто считается нормальным показателем.

Попытка сесть на "интенсивную диету" или строго ограничительную диету для похудения редко бывает успешной в долгосрочной перспективе.

Если ваша цель - поддерживать вес, вам нужно съесть столько же калорий, сколько вы сжигаете. Чтобы набрать вес, вам нужно есть больше.

Когда это не рекомендуется

Не рекомендуется начинать новую интенсивную программу упражнений, если у вас есть такое заболевание, как диабет или сердечное заболевание, на которое могут повлиять упражнения, если только вы не получите зеленый свет от врача.

Также не стоит намеренно сжигать значительное количество калорий без должной дозаправки, если ваш вес уже ниже нормального для вашего пола и роста.

Целенаправленный отказ от еды после периодов тяжелых упражнений может быть признаком анорексии, связанной с расстройством пищевого поведения. Интенсивные физические упражнения после периодов переедания могут быть признаком булимии или компульсивного переедания.

Если вы подозреваете, что у вас расстройство пищевого поведения, вам может быть полезно поговорить с врачом, который специализируется на расстройствах пищевого поведения.

Если вам нужна помощь и вы не знаете, с чего начать, вы можете позвонить на горячую линию Национальной ассоциации расстройств пищевого поведения по телефону, в текстовом сообщении или в онлайн-чате.