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Можно ли сушить сливу с косточкой: 3 способа приготовления чернослива дома

Алёна Воронина
16 июля 2023, 01:35
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Недозрелые плоды сушить нельзя. То, оставлять ли косточку, будет зависеть от величины плода, но стоит знать основные правила, как сушить сливу с косточкой.
Сливы, чернослив
Можно ли сушить сливу с косточкой/ УНИАН, ua.depositphotos.com

Летом мы можем полакомиться различными овощами и фруктами. Но что делать в холодное время года, когда хочется любимых фруктов, но свежими их практически нигде не найти. Любые плоды с огорода или сада можно заготовить на зиму. Но если консервирование может убить часть витаминов, то есть способы, которые помогут сохранить и вкус, и полезные свойства плодов. Например, в летнее время очень актуален вопрос, как правильно сушить сливы в домашних условиях.

Главред попытался разобраться с основными правилами того, как сушат чернослив.

Можно ли сушить сливу с косточкой

Да, сушить с косточкой можно, но оптимальный вариант будет зависеть от величины плодов. Если сливы очень крупные, лучше разрезать их на половинки и удалить косточки. Если же плоды средние или маленькие, то их сушат целыми, не удаляя косточки.

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Можно ли сушить незрелые сливы

Недозревшие плоды не годятся для сушки. Стоит выбирать только те, которые уже успели поспеть. Кроме этого, стоит обращать внимание на то, чтобы на плодах не было мест, которые уже начали гнить, или поврежденных мест.

Как правильно сушить сливы в домашних условиях

Сортировка и подготовка

Сначала стоит правильно рассортировать плоды. Те, которые не будут иметь гнилых мест и повреждений, нужно помыть и вытереть бумажными полотенцами

Независимо от того, вынимали вы косточки или нет, нужно провести бланширование слив. Для этого вскипятить воду, на 1 л кипятка добавить 1 чайную ложку пищевой соды и положить сливы в этот раствор на 20 секунд. Плоды должны быть полностью покрыты водой. Такая процедура нужна, чтобы очистить поверхность слив от воскового слоя.

Далее нужно промыть сливы в чистой, желательно проточной воде и тщательно вытереть бумажными салфетками.

Как сушить чернослив на солнце

Чтобы приготовить чернослив без сушилки, можно высушить сливы на улице под солнечным светом. Как сушить сливы на солнце? Для этого нужно придерживаться следующих правил.

Сливы выложить либо на решетки, либо в коробки, которые хорошо проветриваются, и вынести на солнце. Плоды должны сушиться с утра до вечера в течение 4-6 дней – срок будет зависеть от погодных условий. На ночь их нужно заносить в помещение, а утром выносить снова, но лишь тогда, когда уже спадет роса.

После этого срока плоды нужно будет еще досушить 3-4 дня в тени.

Как сушить сливы в духовке

Противень нужно застелить пекарской бумагой. Сливы выложить одним слоем, разрезанные плоды класть разрезом книзу.

Сушить нужно в несколько этапов. Сначала противень со сливами поставить в духовку на 5 часов при температуре +50 градусов. Затем будет второй этап - 6 часов при температуре +70 градусов. И третий этап - довести чернослив до готовности при температуре +75...+80 градусов.

Между этими этапами нужно доставать противень, переворачивать сливы и давать им полностью остыть до следующего этапа.

Как сушить сливы в сушилке

Подготовленные плоды нужно выложить на специальные поддоны. Важно располагать их в один слой. Половинки нужно класть разрезами доверху.

Во время такого способа сушки есть три этапа, которые должны пройти плоды. Во время первого нужно сушить сливы в течение 4 часов при температуре от +50 до +55 градусов. Когда это время пройдет, нужно будет изменить местоположение лотков и перекинуть будущий чернослив на другую сторону.

Второй этап - сушим плоды 4-6 часов при температуре +60 градусов. После этого нужно будет так же сменить лотки местами и перекинуть сливы.

Третий этап - сушим до готовности примерно 4-6 часов при температуре от +75 до +80 градусов.

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