Можно ли спать с грелкой и чем она может быть опасна

Чаще всего грелку используют для того, чтобы нагреть холодную кровать. Но на самом деле это может закончится тем, что вы замерзнете еще больше.
Обычная грелка согреет даже в самый холодный день, но важно использовать ее правильно, иначе она может навредить здоровью.
Чаще всего грелку используют для того, чтобы нагреть кровать и было тепло спать. Для этого грелку нужно оставить под одеялом на полчаса. Чтобы кровать прогрелась равномерно, ее можно несколько раз перекладывать.
Можно ли спать с грелкой? Врачи делать это не рекомендуют. Дело в том, что за ночь грелка остывает и, наоборот, будет забирать тепло от тела на себя. Из-за этого та часть тела, которая будет возле грелки, может сильно замерзнуть.
Грелку можно применять для лечения, но только в том случае, если это порекомендовал делать врач. В противном случае можно усугубить течение болезни.
Что можно лечить грелкой
- простудные заболевания, когда рекомендовано сухое тепло для общего и местного обогрева;
- мышечные боли, которыми сопровождаются миалгии, миозиты, переохлаждения или напряжения во время интенсивных тренировок;
- артрозы (грелка обеспечит облегчение и прилив крови к суставу);
- риниты на ранней стадии или в завершающей стадии терапии, когда нет отека и температуры;
- заболевания печени и желчного пузыря, но при условии, что нет камней.
Также грелку можно применять при переохлаждениях с целью профилактики простуды.
Когда нельзя использовать грелку
Грелку нельзя использовать при травмах, ушибах, опухолях и любых неясных болях.
Также нельзя класть грелку на живот, если такую рекомендацию вы не получили от врача. Дело в том, что при острых воспалительных процессах в брюшной полости применение грелки может вызвать осложнения вплоть до разрыва аппендицита.
Грелку нельзя применять для обогрева детей, так как у них слишком нежная кожа.
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