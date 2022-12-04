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Можно ли спать с грелкой и чем она может быть опасна

4 декабря 2022, 01:34

Чаще всего грелку используют для того, чтобы нагреть холодную кровать. Но на самом деле это может закончится тем, что вы замерзнете еще больше.

Грелка
Можно ли спать с грелкой? / Фото pixabay.com, ua.depositphotos.com

Обычная грелка согреет даже в самый холодный день, но важно использовать ее правильно, иначе она может навредить здоровью.

Чаще всего грелку используют для того, чтобы нагреть кровать и было тепло спать. Для этого грелку нужно оставить под одеялом на полчаса. Чтобы кровать прогрелась равномерно, ее можно несколько раз перекладывать.

Можно ли спать с грелкой? Врачи делать это не рекомендуют. Дело в том, что за ночь грелка остывает и, наоборот, будет забирать тепло от тела на себя. Из-за этого та часть тела, которая будет возле грелки, может сильно замерзнуть.

Грелку можно применять для лечения, но только в том случае, если это порекомендовал делать врач. В противном случае можно усугубить течение болезни.

Что можно лечить грелкой

  • простудные заболевания, когда рекомендовано сухое тепло для общего и местного обогрева;
  • мышечные боли, которыми сопровождаются миалгии, миозиты, переохлаждения или напряжения во время интенсивных тренировок;
  • артрозы (грелка обеспечит облегчение и прилив крови к суставу);
  • риниты на ранней стадии или в завершающей стадии терапии, когда нет отека и температуры;
  • заболевания печени и желчного пузыря, но при условии, что нет камней.

Также грелку можно применять при переохлаждениях с целью профилактики простуды.

Когда нельзя использовать грелку

Грелку нельзя использовать при травмах, ушибах, опухолях и любых неясных болях.

Также нельзя класть грелку на живот, если такую рекомендацию вы не получили от врача. Дело в том, что при острых воспалительных процессах в брюшной полости применение грелки может вызвать осложнения вплоть до разрыва аппендицита.

Грелку нельзя применять для обогрева детей, так как у них слишком нежная кожа.

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