Можно ли снизить вред от красного мяса - ответ ученых / Reuters

Ученые, работающие в международном проекте PHYTOME, выяснили, чем опасны продукты, которые добавляют как консерванты в обработанные продукты из красного мяса. Результаты исследования были опубликованы в журнале Molecular Nutrition and Food Research.

По словам ученых, вещества, содержащиеся в таких растениях, как розмарин, зеленый чай и рейнутрия японская, могут стать заменителем канцерогенных нитритов, которых обычно и добавляют в качестве консервантов в обработанные продукты из красного мяса.

В рамках данного исследования ученые добавляли в колбасные изделия и ветчины, а также в вареное и вяленое красное мясо натуральные экстракты различных растений и их смеси.

Авторы установили, что наиболее эффективными заменителями нитритов могут стать вещества, содержащиеся в розмарине и зеленом чае, а также ресвератрол — экстракт рейнутрии японской Reynoutria japonica (растения, происходящего с Дальнего Востока и широко распространившегося по всему миру).

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