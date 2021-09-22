Можно ли смолоду избежать старения - ответ ученого / ua.depositphotos.com

Профессор японского медицинского университета имени Сева и медик Хироси Хираидзуми раскрыл способ избежать старения в молодом возрасте. Его выводы цитирует издание Nihon Keizai.

Ученый заявил, что ощущение старения говорит об отсутствии необходимой физической нагрузки. Так, профессор посоветовал приводить мышцы и тело в тонус с помощью регулярной растяжки.

"Мышцы становятся гибкими, в них улучшается кровообращение, активизируется метаболизм мышц и органов, что помогает предотвратить старение", — объяснил специалист.

Кроме того, медик подчеркнул важность занятия спортом в связи с удаленной работой. Некоторые упражнения, по его словам, можно выполнить на лестнице: например, для разминки шеи и плечевого сустава будут полезны наклоны к перилам с прямой спиной.

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Напомним, ранее сообщалось, что коллектив итальянских и японских ученых составил топ-3 суперпродуктов, которые значительным образом улучшали работу головного мозга.

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