Можно ли сажать укроп в июле: совет опытных садоводов для тех, кто не успел в мае

Главред расскажет, какую температуру любит укроп и когда его стоит выращивать.

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Можно ли сажать укроп в июле / коллаж: Главред, фото: instagram casa_para_vida_/lyubin_ogorod

Зелень - важная часть рациона для человека. В посадке различных видов зелени огородники приступают весной. Однако для тех, кто не успел сделать это весной - выход есть. Мы расскажем, как быстро вырастить укроп в открытом грунте в июле.

Можно ли сажать укроп в июле месяце - важное примечание

Несмотря на то, что обычно к посадке зелени приступают весной, это можно также сделать и в июле. Однако есть одно примечание. В июле лучше всего всходит сухумский, армянский, огородный. В том случае, если садит зелень приходится в июле - лучше всего обратить внимание на этот сорт.

Какую температуру любит укроп - условия посадки

Опытные огородники, конечно, советуют высевать укроп ближе к концу апреля и началу мая. Тогда почва уже достаточно прогретая и ее температура не опускается ниже нуля, а укроп может выдержать мороз вплоть до 3 градусов. Однако неплохо этот виде зелени растет и в июле при правильном уходе.

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Как правильно сажать укроп в июле - правила посадки

Для того, чтобы укроп хорошо рос и радовал своей витаминностью, необходимо предварительно замочить семена заранее и высадить их в обильно увлажненную грядку. Некоторое время после этого необходимо сохранять режим влажности, именно это условие влияет на аромат зелени. Также важно вовремя рыхлить грунт.

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