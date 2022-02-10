Можно ли продлить жизнь на десяток и более лет - ответ ученых / ua.depositphotos.com

Коллектив норвежских ученых утверждает, что человеческую жизнь возможно продлить как минимум на 13 лет. Об этом сообщает британское издание The Daily Mail.

Специалисты из Университета Берген утверждают, что в западных странах обычно употребляют большое количество обработанных пищевых продуктов с высоким содержанием соли и сахара, а также переработанного и красного мяса. Такая пища, пишут ученые, приводит к ожирению, развитию сердечно-сосудистых заболеваний, диабету и раку.

Исследователи рекомендуют ежедневно потреблять 225 граммов цельнозерновых продуктов, 200 граммов рыбы, 25 граммов орехов, 200 граммов бобовых, по 400 граммов овощей и фруктов, а также не более 50 граммов белого мяса.

При этом следует полностью отказаться от красного мяса, колбасы, ветчины и сосисок, а также от сладких напитков.

Придерживаясь вышеуказанной диеты, говорят учены, 20-летний житель стран Запада способен продлить собственную жизнь примерно на 13 лет, 60-летний – на 8,5 лет, а 80-летний – на 3,5 года.

Реклама

Читайте такжеСписок долгожителей: 6 групп продуктов, без которых жизнь будет короче

Напомним, ранее врачи рассказали, какие чаи помогают качественно похудеть. Медики утверждают, что определенные виды чаев оказывают неоценимую помощь в сбросе веса.

Ученые выяснили, какой чай полезнее всего для организма. Исследователи утверждают, что чай из одного популярного плода крайне полезен для тела.