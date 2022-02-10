Можно ли продлить жизнь на десяток и более лет - ответ ученых

Как пишут норвежские ученые, тот рацион, которого придерживается большинство людей, как правило чреват большими проблемами для их организмов.
Коллектив норвежских ученых утверждает, что человеческую жизнь возможно продлить как минимум на 13 лет. Об этом сообщает британское издание The Daily Mail.
Специалисты из Университета Берген утверждают, что в западных странах обычно употребляют большое количество обработанных пищевых продуктов с высоким содержанием соли и сахара, а также переработанного и красного мяса. Такая пища, пишут ученые, приводит к ожирению, развитию сердечно-сосудистых заболеваний, диабету и раку.
Исследователи рекомендуют ежедневно потреблять 225 граммов цельнозерновых продуктов, 200 граммов рыбы, 25 граммов орехов, 200 граммов бобовых, по 400 граммов овощей и фруктов, а также не более 50 граммов белого мяса.
При этом следует полностью отказаться от красного мяса, колбасы, ветчины и сосисок, а также от сладких напитков.
Придерживаясь вышеуказанной диеты, говорят учены, 20-летний житель стран Запада способен продлить собственную жизнь примерно на 13 лет, 60-летний – на 8,5 лет, а 80-летний – на 3,5 года.
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Напомним, ранее врачи рассказали, какие чаи помогают качественно похудеть. Медики утверждают, что определенные виды чаев оказывают неоценимую помощь в сбросе веса.
Ученые выяснили, какой чай полезнее всего для организма. Исследователи утверждают, что чай из одного популярного плода крайне полезен для тела.