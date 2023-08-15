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Можно ли при варикозе ходить много: главные враги недуга

Елизавета Бельмас
15 августа 2023, 13:18 обновлено 15 августа, 13:31
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Главред расскажет, как нельзя сидеть при варикозе и как облегчить состояние простыми способами.
Можно ли при варикозе ходить много
Можно ли при варикозе ходить много / коллаж: Главред. фото: pexels

Одним из самых распространенных недугов является варикоз. Однако не все знают, что с ним можно бороться, а также, что его можно предотвратить.Мы расскажем, что не любит варикоз и как с ним бороться.

Можно ли при варикозе ходить много

Вопреки распространенному мнению, что пребывание на ногах может ухудшить состояние здоровья при варикозе, это утверждение не касается ходьбы. Степень варикоза может ухудшаться при длительной стойке на одном месте либо при сидении, также длительном. Вся проблема в том, что в стабильном состоянии кровь перестает хорошо двигаться по венам, а значит- ее необходимо разгонять. Во время ходьбы очень хорошо работают икроножные мышцы, которые и проталкивают кровь по организму, следственно - ходить полезно при варикозном расширении вен.

Что нельзя делать при варикозе на ногах

Конечно, запреты при таком состоянии тоже есть. Не стоит длительно и активно бегать. Бег может ухудшить состояние и усилить отечность ног. Также не стоит заниматься тяжелой атлетикой и интенсивно ездить на велосипеде. Конечно, противопоказан и сидячий образ жизни, но также нельзя и постоянно стоять на ногах.

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Как нельзя сидеть при варикозе

В том случае, если человеку с варикозным расширением вен всё же приходится проводить много времени в сидячем положении, важно вставать время о времени и делать разминку. Однако даже сидение можно сделать менее вредным, главное - не складывать ногу на ногу. В этой позе кровь застаивается в венах.

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