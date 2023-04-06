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Можно ли посадить авокадо во дворе: миф или реальность

6 апреля 2023, 15:00
Авокадо - довольно популярный продукт среди украинцев.
Можно ли посадить авокадо во дворе
Можно ли посадить авокадо во дворе / коллаж фото instagram plant_them_all_/sad_nadezhdy

Этот фрукт можно не только купить, но также и вырастить. Для того, чтобы взрастить деревцо авокадо много усилий не потребуется, однако будет ли он расти - расскажем далее.

Как выращивать авокадо в открытом грунте - главные правила

Для того, чтобы в открытый грунт посадить авокадо - необходимо для начала прорастить его косточку и вырастить маленькое деревцо. В открытый грунт пересадить можно только его. Сделать это нужно в яму, заполненную перегноем. После того как в нее опустится деревцо - необходимо засыпать его плодородной землей. Поливать растение нужно каждую неделю, но умеренно. Немного позже можно будет поливать тогда, когда почва будет полностью просыхать.

Можно ли посадить авокадо во дворе - что для этого нужно

Как правило, авокадо пересаживают в грунт к середине весны. Это растение любит, чтобы было тепло и много солнца. В таком случае садоводы чаще выбирают для этого выращивание в доме, чтобы дереву всегда подходила влажность и температура воздуха.

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Может ли расти авокадо в Украине - главный вопрос

Как мы уже написали выше, авокадо любит тепло и солнечный свет. По этой причине на территории Украины вырастить такое дерево довольно сложно, климат не подойдет. Однако несмотря на это, в домашних условиях дерево может радовать даже плодами.

В каком возрасте плодоносит авокадо - сколько времени необходимо растению

Авокадо - не совсем традиционный фрукт, с которым нужно быть терпеливы и трепетным. Всё дело в том, что до момента плодоношения - дереву может понадобиться от 3 до 6 лет. Первый урожай может затянуться и в целом - домашнее авокадо плодоносит не всегда. Конечно, роль играет также сорт, но попытка - не пытка, пробовать - можно.

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