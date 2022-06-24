Можно ли порошок для ручной стирки сыпать в стиральную машинку: как не угробить вещи и технику

Стирать в машинке с "ручным" порошком может быть опасно для исправности вашей техники.
Когда порошок "автомат" внезапно закончился, вы слишком уставшие для похода в магазин, а под руками оказывается "ручной" порошок – есть большой соблазн просто воспользоваться им. Но такое решение достаточно рискованное и не факт, что закончится хорошо для вашей стиральной машинки. И сейчас мы объясним, почему.
Чтобы не путать виды порошков, нужно обращать внимание на соответствующие пометки на упаковках – "автомат" или "для ручной стирки". Главная разница в их механизме действия в том, как они образуют пену.
Порошок для ручной стирки, растворяясь в воде, образует много пены. Это делает процесс стирки вручную намного легче. В то же время порошок для стиральной машинки не должен сильно пениться, ведь это будет только мешать правильному выполнению ее работы.
Что делать, если вы засыпали "ручной" порошок в стиральную машинку
Если вы перепутали порошки и засыпали в стиральную машинку не тот, что был нужен, не паникуйте раньше времени. В том случае, если количество засыпанного порошка было стандартным, стирка может закончиться спокойно и без "сюрпризов". Однако если порошка было слишком много или же в барабане находятся вещи, которые могут способствовать более сильному образованию пены, то она может прорваться из машинки наверх.
В таком случае действовать нужно по следующему алгоритму:
- Сначала поставьте машинку на паузу;
- Найдите среди программ "слив воды" и включите его;
- Заберите вещи из барабана и прополощите их вручную, чтобы избавиться от порошка и пены, которая уже успела образоваться;
- Загрузите вещи в барабан, засыпьте в машинку правильный порошок и снова включите стирку.
Также стоит помнить, что стиральный порошок нельзя засыпать непосредственно в барабан машинки.
Можно ли стирать вручную порошком для стиральных машинок автомат
Такая "замена" не будет эффективной, ведь порошок для машинок меньше пенится. Если же вы решили попробовать стирать вручную с порошком "автомат", тогда нужно будет сначала замочить белье на какое-то время, а потом потереть.
При этом в таком случае порошка нужно сыпать меньше, ведь его концентрация больше. Стирать стоит в перчатках, потому что порошок для машинок более агрессивный.
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