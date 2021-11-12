Можно ли полностью отказаться от хлеба - ответ врача / УНИАН

Если исключить полностью из рациона хлеб, то в организме человека произойдут изменения. Об этом диетолог и эндокринолог Алена Барредо рассказала в комментарии РИА Новости.

"Хлеб — это быстрый углевод, который негативно влияет на углеводный обмен и вызывает инсулинорезистентность. При отказе от хлеба у человека уменьшится инсулин, глюкоза и нормализуется углеводный и липидный обмен. Также снизятся триглицериды и плохие фракции холестерина. В кишечнике замедлится рост патогенных бактерий и грибов, что даст рост содружественной микробиоте", — заявила собеседник агентства.

Барредо также отметила, что самым полезным считается цельнозерновой хлеб с отрубями и клетчаткой, поскольку он будет самым нейтральным из всех видов хлеба, которые повышают инсулин и глюкозу.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что президент Ассоциации диетологов Украины Олег Швец назвал скрытую угрозу хлеба. Эксперт отметил, что хлеб является одним из основных источников соли в рационе человека, а украинцы едят его без меры.

Также эксперт по питанию и ученый-диетолог Мария Сителль развеяла 5 мифов про белый хлеб. Она подчеркнула, что в обществе существует ошибочное мнение, что белый хлеб оказывает большее влияние на здоровье, чем черный.



