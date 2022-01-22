Можно ли полностью избежать "сахарной ломки" - ответ диетолога/ ua.depositphotos.com

Полный отказ от сладких продуктов ради снижения веса может привести к "сахарной ломке". Об этом рассказала в интервью Радио Sputnik врач-диетолог и директор "Центра диетологии" Анна Мелехина.

Сладости портят фигуру — общеизвестный факт. Неудивительно, что отказ от сахара и содержащих его продуктов рассматривается многими людьми как лучший способ избавиться от лишних килограммов. Но если внезапно и без предварительной подготовки исключить сладости из своего рациона, то это может привести к неприятным последствиям, говорит Мелехина.

По словам диетолога, все привыкшие к сахару люди, воздерживаясь от его употребления, могут ощущать нехватку энергии и крайне сильный дискомфорт, очень сильно напоминающий ломку.

"Сахарная зависимость пока научно не доказана, поэтому никакой сахарной ломки в буквальном смысле слова не существует. Но при этом люди, которые употребляют много сахара, при отказе от него испытывают сильный дискомфорт, как при ломке. Человек может начать чувствовать потерю энергии, потому что сладкие продукты были для него источником углеводов, которые, в свою очередь, являются основным источником энергии", — уточнила Мелехина.

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