Можно ли пить вчерашний кофе: сведения, которые ошеломят фанатов напитка

При нынешнем ритме жизни далеко не всегда есть время с утра перед работой заварить себе кофе. И нет-нет, да и возникнет соблазн заварить любимый напиток еще с вечера. Ниже мы детально расскажем, можно ли пить старый кофе.
Что будет если оставить кофе на ночь
Если человек заварил кофе, а потом, через 5 часов его подогрел в микроволновке и выпил, то ничего опасного в этом нет. Но нужно помнить – сладкий напиток портится быстрее.
Если остуженный эспрессо или кофе по-турецки без молока и сахара сразу убирать в холодильник, то его, в принципе, можно будет разогреть и через 24 часа. А вот дольше хранить не рекомендуется.
Подогретый в микроволновке либо на плите вчерашний черный кофе содержит столько же кофеина, сколько и свежий. И именно поэтому бодрящий эффект проявится в полной мере. Но нужно помнить – вкус будет очень специфический, но слабо напоминающий кофейный. Собственно, для того, чтобы почувствовать разницу между вчерашним и свежим, не надо быть гурманом и профессиональным баристой.
Дело в том, что заваренный кофе на следующий день и даже уже через пару часов не будет содержать эфирных масел, которые и придают напитку знакомый вкус и аромат. Жиры в любом продукте, и в кофейных зернах в том числе, быстро окисляются. То есть в чашке окажется жидкость, которая слабо напоминает настоящий кофе.
Можно ли пить вчерашний кофе с молоком
Любые кофейно-молочные напитки (капучино, латте, макиато и другие) и обычный кофе с молоком нужно пить свежеприготовленным. Соответственно, чем жарче в комнате, тем быстрее напиток станет кислым.
Далее – постоявший напиток не только невкусен, но еще и опасен. Кроме того, всего через пару часов при комнатной температуре в чашке начнут постоянно развиваться вредоносные бактерии. Ведь молоко и сливки – в том числе сухие добавки и растительные заменители – создают благоприятные условия для бурного роста микроорганизмов.
Да и выглядит это очень неэстетично – опавшая молочная пенка оставит разводы на стенках чашки и пленку на поверхности жидкости.
Холодный кофе в термосе
Есть мнение, что вчерашний кофе можно пить невозбранно, если налить его в качественный термос. Но нужно заметить, что вкус и аромат этого напитка теряются не только во время остывания. Собственно, даже будучи теплым, кофе может стать невкусным. Проверенный временем термос или кофеварка с функцией подогрева будут поддерживать высокую температуру напитка, но сберечь весь вкусовой букет не смогут.
Как правильно выбирать и хранить кофе
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