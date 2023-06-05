Можно ли пить вчерашний кофе: сведения, которые ошеломят фанатов напитка

"Можно ли подогреть вчерашний кофе" – на этот вопрос не всякий кофеман способен ответить быстро и не задумываясь. Главред решил разобраться в этом вопросе.

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Непросто ответить на вопрос - можно ли пить вчерашний кофе / коллаж Главред, фото instagram.com/_iryna_a, alla_palmistry/

При нынешнем ритме жизни далеко не всегда есть время с утра перед работой заварить себе кофе. И нет-нет, да и возникнет соблазн заварить любимый напиток еще с вечера. Ниже мы детально расскажем, можно ли пить старый кофе.

Что будет если оставить кофе на ночь

Если человек заварил кофе, а потом, через 5 часов его подогрел в микроволновке и выпил, то ничего опасного в этом нет. Но нужно помнить – сладкий напиток портится быстрее.

Если остуженный эспрессо или кофе по-турецки без молока и сахара сразу убирать в холодильник, то его, в принципе, можно будет разогреть и через 24 часа. А вот дольше хранить не рекомендуется.

Подогретый в микроволновке либо на плите вчерашний черный кофе содержит столько же кофеина, сколько и свежий. И именно поэтому бодрящий эффект проявится в полной мере. Но нужно помнить – вкус будет очень специфический, но слабо напоминающий кофейный. Собственно, для того, чтобы почувствовать разницу между вчерашним и свежим, не надо быть гурманом и профессиональным баристой.

Дело в том, что заваренный кофе на следующий день и даже уже через пару часов не будет содержать эфирных масел, которые и придают напитку знакомый вкус и аромат. Жиры в любом продукте, и в кофейных зернах в том числе, быстро окисляются. То есть в чашке окажется жидкость, которая слабо напоминает настоящий кофе.

Кофе с молоком в любом видео нужно пить только свежим / коллаж Главред, фото instagram.com/coffee.in.ucc/

Можно ли пить вчерашний кофе с молоком

Любые кофейно-молочные напитки (капучино, латте, макиато и другие) и обычный кофе с молоком нужно пить свежеприготовленным. Соответственно, чем жарче в комнате, тем быстрее напиток станет кислым.

Далее – постоявший напиток не только невкусен, но еще и опасен. Кроме того, всего через пару часов при комнатной температуре в чашке начнут постоянно развиваться вредоносные бактерии. Ведь молоко и сливки – в том числе сухие добавки и растительные заменители – создают благоприятные условия для бурного роста микроорганизмов.

Да и выглядит это очень неэстетично – опавшая молочная пенка оставит разводы на стенках чашки и пленку на поверхности жидкости.

Холодный кофе в термосе

Есть мнение, что вчерашний кофе можно пить невозбранно, если налить его в качественный термос. Но нужно заметить, что вкус и аромат этого напитка теряются не только во время остывания. Собственно, даже будучи теплым, кофе может стать невкусным. Проверенный временем термос или кофеварка с функцией подогрева будут поддерживать высокую температуру напитка, но сберечь весь вкусовой букет не смогут.

Как правильно выбирать и хранить кофе

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