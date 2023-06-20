Можно ли пить смузи каждый день: ответ удивил

Смузи может быть как очень полезным, так и высококалорийным.

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Смузи - отличная альтернатива ужинам и завтракам / Pixabay

Cмузи — это напиток, приготовленный из смеси фруктов или овощей, и есть много способов его приготовления. Хотя они обеспечивают несколько преимуществ для здоровья, употребление слишком большого количества смузи может негативно сказаться на вашем здоровье.

Можно ли пить смузи каждый день? Смузи могут добавить много непредвиденных калорий, особенно когда смузи — это просто напиток во время еды.

Лоррейн Фай, диетолог клиники Майо, знает несколько простых способов научиться правильно употреблять фруктовые коктейли.

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Смузи вкусный и простой в приготовлении. Но хорошо ли это для вас?

"Я бы сказала, что это действительно простой способ получить много хороших фруктов и овощей. Вы можете получить много питательных веществ, упакованных в один маленький стакан", — говорит Фай.

Но слишком много хорошего тоже может быть вредным.

"Нездоровый смузи, возможно, состоит только из фруктов или содержит много фруктового сока — тот, который действительно перегружен сахаром и не очень сбалансирован", — говорит Фай. Поэтому ответ на вопрос, какой смузи можно пить на ночь - прост. Тот, который сделан из овощей.

Смузи может быть вкусным и при этом быть полезным. Вам просто нужно добавить правильные ингредиенты.

"Полезный смузи — мы действительно ищем этот баланс. Итак, вам нужны хорошие углеводы, хорошие белки и хорошие полезные жиры", — говорит она.

Как только вы найдете правильный баланс и вкус, этот смузи может стать хорошей вещью и у вас больше не будет дилеммы, какой смузи можно пить на завтрак.

"Очень хорошо пить смузи каждый день. Не слишком мало калорий, но и не слишком много калорий", — говорит Фай.

Смузи — это здоровая закуска или замена приему пищи?

Некоторые смузи являются идеальными низкокалорийными закусками, в то время как те, которые содержат более 1000 калорий, влияют на ваш рацион и потребление калорий.

Лучший способ принять решение основан на таких данных, как:

Ингредиенты для смузи

Ваши конкретные потребности и ежедневные потребности в калориях

Например, смузи на 200–300 калорий с 10 г белка — идеальный перекус. Тем не менее, смузи на 400-800 калорий с 20 г белка лучше заменяют прием пищи.

Всегда лучше употреблять свежеприготовленные смузи, так как вы можете контролировать размер порции. Например, хотя жиры, такие как авокадо, орехи и семена, содержат больше калорий, они также богаты питательными веществами.

Однако сладкие ингредиенты — это пустые калории без каких-либо питательных веществ.

Какой самый полезный смузи?

Здоровые смузи обычно подразделяются на эти три категории:

Фруктовые коктейли, состоящие из одного или нескольких фруктов с мороженым, фруктовым соком, водой или молоком.

Зеленые коктейли из листовых зеленых овощей и воды, сока или молока. Эти смузи довольно тяжелые, так как они обычно включают фрукты для сладости.

Белковые коктейли, приготовленные путем смешивания фруктов или овощей с источником белка, таким как протеиновый порошок, творог и тофу.

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