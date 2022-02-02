Можно ли пить кофе во время еды - ответ диетолога

Известный диетолог Антонина Саволюк также порекомендовала пить кофе во время завтрака или между перекусами, запивая его максимум стаканом воды.
Пить кофе во время еды можно, особенно, если напиток приготовлен из натурального продукта и не содержит добавок. Об этом в комментарии РИА Новости заявила известный диетолог Антонина Саволюк.
"Биологически активные вещества, антиоксиданты и катехины, содержащиеся в составе кофе, очень легко связываются с белками и кальцием. Если вы запиваете кофе жирную еду с животным белком, добавляете в напиток молоко или сливки, то вся его польза, к сожалению, теряется. Дополнительное действие оказывает танин. При взаимодействии с белками вещество трудно переваривается", — рассказал диетолог.
Саволюк также порекомендовала пить кофе во время завтрака или между перекусами, запивая его максимум стаканом воды.
"Кофе сильно обезвоживает и немного "окисляет" кислотно-щелочной баланс. Также оказывает мочегонный эффект, выводит воду из кровяного русла. Поэтому стаканчик воды после чашки кофе — привычка, которая будет полезна для всех", — уточнила Саволюк.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что диетолог Светлана Фус предупредила, что семена льна противопоказаны детям до трех лет. Они могут навредить всем людям, у которых есть камни в желчном пузыре, и конкретно женщинам, у которых есть гинекологические заболевания.
До того Фус сообщала, что есть три важных правила здорового питания, первое — должно быть гармоничное соотношение энергии, которую человек получает с едой на протяжении дня, и энергии, которую он расходует.