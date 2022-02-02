Можно ли пить кофе во время еды - ответ диетолога / ua.depositphotos.com

Пить кофе во время еды можно, особенно, если напиток приготовлен из натурального продукта и не содержит добавок. Об этом в комментарии РИА Новости заявила известный диетолог Антонина Саволюк.

"Биологически активные вещества, антиоксиданты и катехины, содержащиеся в составе кофе, очень легко связываются с белками и кальцием. Если вы запиваете кофе жирную еду с животным белком, добавляете в напиток молоко или сливки, то вся его польза, к сожалению, теряется. Дополнительное действие оказывает танин. При взаимодействии с белками вещество трудно переваривается", — рассказал диетолог.

Саволюк также порекомендовала пить кофе во время завтрака или между перекусами, запивая его максимум стаканом воды.

"Кофе сильно обезвоживает и немного "окисляет" кислотно-щелочной баланс. Также оказывает мочегонный эффект, выводит воду из кровяного русла. Поэтому стаканчик воды после чашки кофе — привычка, которая будет полезна для всех", — уточнила Саволюк.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что диетолог Светлана Фус предупредила, что семена льна противопоказаны детям до трех лет. Они могут навредить всем людям, у которых есть камни в желчном пузыре, и конкретно женщинам, у которых есть гинекологические заболевания.

До того Фус сообщала, что есть три важных правила здорового питания, первое — должно быть гармоничное соотношение энергии, которую человек получает с едой на протяжении дня, и энергии, которую он расходует.